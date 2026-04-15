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"Prático para fazer mais de uma coisa": como pequenos shoppings mantêm relevância, mesmo com transformação do comércio

Contato direto com produto, conveniência e identidade estão entre os fatores que reforçam operações do tipo em Porto Alegre

Mathias Boni

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