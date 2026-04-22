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Novas regras do Minha Casa Minha Vida entram em vigor nesta quarta-feira; veja o que muda

Mercado imobiliário aposta na atualização nos tetos das faixas de renda e também dos valores máximos dos imóveis para atingir número maior de clientes

Anderson Aires

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