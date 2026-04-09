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No Fórum da Liberdade, painel destaca como bom ambiente econômico e líderes qualificados ajudam as empresas e o país

CEO do Instituto B55, Cristhiano Faé, chairman da XP, Guilherme Benchimol, e CEO da Nelogica, Marcos Boschetti, debateram desafios para empreender no Brasil

Anderson Aires

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