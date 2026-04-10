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"Não existe mais espaço para o egoísmo": em painel no Fórum da Liberdade, empresários falam sobre poder do voluntariado

Lideranças de três grandes empresas brasileiras falaram do papel dos negócios na mudança social do país

Bruna Oliveira

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