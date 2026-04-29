Mesmo com incertezas, redução seguiu expectativa do mercado, avaliam especialistas sobre decisão do Copom 

Decisão do Copom foi emitida nesta quarta-feira (29). Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Apesar de uma certa incerteza ter rondado o anúncio do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) nos últimos dias , o grupo seguiu as expectativas e confirmou mais um corte na taxa básica de juro. Agora, a Selic foi reduzida de 14,75% para 14,50%.

Desde junho de 2025 o Copom manteve a Selic no elevado patamar de 15%, índice mais alto para a taxa desde 2006. Já na reunião passada, em março, o comitê anunciou um esperado corte de 0,25%.

Após essa redução, se previa uma sequência de cortes, mas fatores internos e externos deixaram este cenário incerto e aumentaram a cautela do comitê — no Boletim Focus da segunda-feira passada (20), os economistas ouvidos na pesquisa já haviam elevado a previsão de Selic no final do ano de 12,5% para 13%.

— Recentemente, tanto a inflação quanto as expectativas de inflação aumentaram de maneira significativa. Os dados sobre atividade são dúbios, indicando desaceleração, mas não com a clareza suficiente para garantir que haverá uma despressurização da inflação. Nesse cenário, já era esperado um ciclo de redução da Selic mais raso, mais curto e muito mais frágil — observa o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

Claudio Bier, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), explica que o juro elevado prejudica as atividades do setor produtivo.

— A decisão do Copom de dar continuidade ao processo de redução na taxa Selic é acertada. Ela ocorre em um momento em que a pesquisa Sondagem Industrial do Sistema Fiergs mostra que a taxa de juros elevada é o principal problema apontado pelos empresários neste primeiro trimestre de 2026 — afirma Bier.

Fatores de influência

No panorama externo, o principal fator de impacto à decisão do Copom é o prolongamento da guerra no Oriente Médio. O conflito prejudica o fluxo do comércio global, principalmente em relação ao petróleo, e sua continuidade pressiona os preços de combustíveis e outros itens transportados.

— A redução da Selic em 0,25%, para 14,5%, veio dentro do que eram as expectativas de mercado, mas é importante salientar que essas expectativas vêm se deteriorando desde que os conflitos do Oriente Médio iniciaram. As projeções, tanto de inflação quanto da queda da Selic, até por conta dessa projeção inicial de inflação, vêm piorando, então a inflação vem seguidamente sendo ajustada para cima em termos de expectativa, enquanto o tamanho do corte da taxa de juros tem diminuído — afirma o vice-presidente de economia da Federasul, Fernando Marchet.

No encontro de março, os integrantes do Copom já citavam o cenário externo “mais incerto, em função do acirramento de conflitos geopolíticos no Oriente Médio, com reflexos nas condições financeiras globais”, destacando que “tal cenário exige cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities”. No comunicado desta quarta, o comitê reforçou este entendimento.

— O ambiente externo permanece marcado por elevada incerteza, em função dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio, principalmente, em relação a duração e magnitude do impacto sobre as economias. Esse cenário exige cautela redobrada por parte dos bancos centrais. Tanto o Copom quanto o Fomc (comitê monetário dos EUA) fizeram observações explícitas sobre os riscos do conflito em suas comunicações mais recentes — afirma Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research.

No âmbito doméstico, a ameaça da inflação mantém o Copom em alerta.

Em 16 de março, na semana da última decisão do Copom, o relatório Focus projetava o IPCA, que mede a inflação oficial do país, fechando 2026 em 4,10% — ainda dentro do teto da meta (4,5%). Nesta última segunda-feira, entretanto, o boletim já estimava o indicador em 4,86%.

"Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores segue apresentando, conforme esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, enquanto o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes aceleraram, distanciando-se adicionalmente da meta para a inflação", destacaram os integrantes do Copom no comunicado emitido desta quarta.

— A inflação corrente distancia-se da meta, desafiando o trabalho de convergência conduzido pelo Banco Central desde o início do ano passado. O horizonte de longo prazo incorpora agora os riscos potenciais de um conflito geopolítico que já dura mais de dois meses, tendo as tensões no Estreito de Ormuz como o principal vetor de atenção. Esse contexto justifica plenamente o ritmo de ajuste mais brando. O próprio comitê ressaltou que esta é a cadência e a sequência apropriadas para o atual ciclo de calibração monetária — acrescenta a economista Bruna Centeno, sócia da Blue3 Investimentos.

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Anúncio também nos EUA

A "super quarta" também teve anúncio do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Por lá, o Fed manteve as taxas e juros inalteradas.

"A inflação permanece elevada, em parte devido ao recente aumento dos preços globais da energia", observou o Fed, ao manter as taxas na faixa de 3,50% a 3,75%.

Para o economista Gustavo Sung, a decisão do Fed também vem dentro das expectativas do mercado.

— Em síntese, a economia americana segue resiliente, com atividade consistente e mercado de trabalho estável, mas enfrenta uma inflação pressionada pelo choque energético. Esse cenário mantém o Federal Open Market Committee em posição de maior prudência, equilibrando os riscos inflacionários no curto prazo com a perspectiva de desaceleração gradual à frente — destaca.

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