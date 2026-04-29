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Mesmo com incertezas, redução seguiu expectativa do mercado, avaliam especialistas sobre decisão do Copom 

Anúncio foi no início da noite desta quarta-feira (29). Comunicado que acompanha a decisão prega cautela em razão de fatores internacionais e domésticos

Mathias Boni

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