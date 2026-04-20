INSS: prévia do 13º salário já pode ser consultada; saiba como 

Valores podem ser consultados pelo aplicativo "Meu INSS". Luis Lima Jr / stock.adobe.com

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já liberou a consulta prévia dos valores do 13º salário dos beneficiários, que será pago de forma antecipada. Para saber o valor que irá receber, o beneficiário deverá acessar o aplicativo Meu INSS, na aba Extrato de Pagamento.

O pagamento começa na sexta-feira (24) e será realizado em duas parcelas. A primeira corresponderá a 50% do valor devido e será paga junto aos benefícios do mês de abril. Já a segunda parcela será paga de 25 de maio a 8 de junho.

No Brasil, 35,1 milhões de beneficiários receberão, em média, R$ 1.865,54. No Rio Grande do Sul, o valor médio será de R$ 1.912,21, destinado a mais de 2,7 milhões de pessoas.

Quem pode receber o 13° antecipado?

O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido, em 2026:

benefício por incapacidade temporária

auxílio-acidente

aposentadoria

pensão por morte

salário-maternidade

auxílio-reclusão

O Ministério da Previdência informou que a antecipação irá injetar R$ 78,2 milhões na economia do Brasil entre abril e maio.

Quem não pode receber?

Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda.