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INSS passa a barrar novos pedidos de benefícios enquanto houver análise em aberto; saiba o que muda

Medida impede solicitações simultâneas e obriga a aguardar conclusão do processo antes de tentar novamente

Leonardo Martins

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