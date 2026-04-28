INSS passa a barrar novos pedidos de benefícios enquanto houver análise em aberto; saiba o que muda

Uma exceção importante permanece: pedidos de revisão não são afetados. Camila Hermes / Agencia RBS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou a proibir novos pedidos de aposentadoria, pensão e Benefício de Prestação Continuada (BPC) enquanto houver um requerimento do mesmo tipo ainda em análise ou dentro do prazo de recurso.

A mudança foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira (24), por meio da Instrução Normativa nº 203, e já está em vigor.

A regra é simples: o segurado não pode abrir um novo pedido para o mesmo benefício enquanto o anterior não estiver definitivamente encerrado.

Segundo a normativa, esse encerramento só ocorre quando termina o prazo para apresentação de recurso administrativo, o que geralmente leva 30 dias após a resposta do instituto.

Na prática, quem tiver um pedido negado pelo INSS precisará aguardar esse prazo antes de tentar novamente. Só então será possível protocolar um novo requerimento para o mesmo tipo de benefício.

Antes dessa regra, não havia essa restrição. Era permitido abrir um novo processo mesmo com o anterior ainda em andamento, seja para corrigir erros, incluir documentos ou solicitar uma nova análise. A partir de agora, isso não será mais possível.

Uma exceção importante permanece: pedidos de revisão não são afetados. Quem quiser questionar o valor ou as condições de um benefício já concedido pode continuar fazendo isso normalmente, sem restrições.

Por que o INSS tomou essa decisão

O instituto afirmou, em nota, que a medida busca evitar a abertura de pedidos idênticos para o mesmo CPF, prática que, segundo o órgão, gera retrabalho e atrasa a análise de todos os requerimentos na fila.

Dados internos do INSS mostram a dimensão do problema: 41,41% dos pedidos são reapresentados entre um e 30 dias após a conclusão do primeiro processo.

Outros 22,47% retornam entre 91 e 180 dias. No caso do salário-maternidade urbano, a taxa de reincidência no mesmo dia chega a 8,45%.

O instituto reconhece um desequilíbrio estrutural na fila e aponta o volume de solicitações duplicadas como um dos fatores que sustentam o congestionamento, em prejuízo de quem ainda aguarda uma primeira resposta.

A reportagem questionou qual será o impacto estimado da medida após as restrições, mas a informação não havia sido confirmada até o fechamento desta matéria.

Fila do INSS

A medida ocorre em meio a um esforço mais amplo do governo para reduzir a fila de benefícios. Dados mais recentes do instituto mostram que o número de pedidos aguardando análise recuou de 3,1 milhões para 2,7 milhões em março deste ano. O volume, porém, ainda é considerado elevado.

A pressão sobre o tema levou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva a trocar o comando do INSS na primeira quinzena do mês.

Gilberto Waller deixou a presidência do órgão, e Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira que atuava como secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência Social, assumiu o cargo.