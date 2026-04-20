13º INSS: quando será paga a primeira parcela aos aposentados e pensionistas? Veja o calendário e como consultar

Consulta aos valores do INSS pode ser feita pelo app ou pelo site Meu INSS, utilizando a conta gov.br, ou pelo telefone 135. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

A antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa na próxima sexta-feira (24).

O pagamento será realizado em duas parcelas. A primeira corresponderá a 50% do valor devido e será paga junto aos benefícios do mês de abril.

O calendário de pagamentos da primeira parcela seguirá até o dia 8 de maio para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621). Já a segunda parcela do benefício será paga de 25 de maio a 8 de junho (veja o calendário abaixo).

No Brasil, 35,17 milhões de beneficiários receberão, em média, R$ 1.865,54. No Rio Grande do Sul, o valor médio será de R$ 1.912,21, destinado a 2,757 milhões de pessoas.

Como consultar o pagamento do 13º

A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita pelo site, utilizando a conta gov.br, aplicativo Meu INSS (disponível na App Store e Google Play), ou pelo telefone 135.

Por esses canais, o segurado pode verificar de forma segura o valor exato a receber e as datas de pagamento, além de eventuais descontos e empréstimos consignados.

Calendário de pagamentos do 13º

13º para quem ganha acima de um salário mínimo

Para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos da 1ª parcela iniciarão em 4 de maio:

Finais 1 e 6: recebe em 4 de maio

recebe em 4 de maio Finais 2 e 7: recebe em 5 de maio

recebe em 5 de maio Finais 3 e 8: recebe em 6 de maio

recebe em 6 de maio Finais 4 e 9: recebe em 7 de maio

recebe em 7 de maio Final 5 e 0: recebe em 8 de maio

Já os pagamentos da 2ª parcela para esses beneficiários começarão a ser depositados a partir de 1° de junho:

Finais 1 e 6: recebe em 1 de junho

recebe em 1 de junho Finais 2 e 7: recebe em 2 de junho

recebe em 2 de junho Finais 3 e 8: recebe em 3 de junho

recebe em 3 de junho Finais 4 e 9: recebe em 5 de junho

recebe em 5 de junho Final 5 e 0: recebe em 8 de junho

Quem pode receber o 13° antecipado?

O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido, em 2026:

benefício por incapacidade temporária;

auxílio-acidente;

aposentadoria;

pensão por morte;

salário-maternidade;

auxílio-reclusão.

O Ministério da Previdência informou que a antecipação irá injetar R$ 78,2 milhões na economia do Brasil entre abril e maio.

Quem não pode receber?

Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, contanto que comprovem baixa renda.