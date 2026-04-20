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13º INSS: quando será paga a primeira parcela aos aposentados e pensionistas? Veja o calendário e como consultar

Segunda etapa de pagamentos ocorre em maio; adiantamento salário favorecerá mais de 35 milhões de pessoas no país

Zero Hora

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