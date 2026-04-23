Economia

Dinheiro antecipado
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INSS libera 1ª parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas nesta sexta; confira as datas de pagamento

Valores para caem na conta junto ao benefício do mês de abril, com pagamentos realizados de 24 de abril a 8 de maio

Bruna Oliveira

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