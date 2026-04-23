INSS libera 1ª parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas nesta sexta; confira as datas de pagamento

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber nesta sexta-feira (24) a primeira parcela do 13º salário de 2026. Os valores serão creditados junto ao benefício do mês de abril, com pagamentos realizados de 24 de abril a 8 de maio, conforme o calendário habitual do INSS.

No Rio Grande do Sul, mais de 2,7 milhões de benefícios serão pagos. A antecipação transferirá R$ 6,2 bilhões aos beneficiários gaúchos. No país todo, 35,2 milhões de aposentados e pensionistas devem receber os valores.

A data do pagamento varia de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Já a segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho.

Veja o calendário da primeira e da segunda parcela:

Quem recebe os valores

O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido, em 2026:

benefício por incapacidade temporária

auxílio-acidente

aposentadoria

pensão por morte

salário-maternidade

auxílio-reclusão

Segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho. sauloangelo / adobe.stock.com

E quem não recebe?

Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda.

Os cidadãos beneficiários de renda mensal vitalícia também não recebem o 13°, como informado no Diário Oficial da União (DOU).

Como consultar o valor

Para verificar o valor da primeira parcela do 13º salário:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

Faça login com CPF e senha

Clique em “Extrato de pagamento”

Consulte o detalhamento do benefício