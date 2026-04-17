Economia

Novo recorde
Notícia

Inadimplência sobe e já atinge quase metade da população adulta no RS 

Percentual de gaúchos com dívidas em atraso chegou a 46,47% em março, representando 4,1 milhões de pessoas com o nome negativado

Bruna Oliveira

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