Imposto de Renda: Receita paga lote residual de restituição; saiba como verificar

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (30) mais um lote residual de restituição do Imposto de Renda. Neste grupo, são R$ 592,2 milhões a serem devolvidos.
Ao todo, 415.277 contribuintes serão beneficiados. Deste total, 334.614 restituições serão destinadas aos que optaram pela declaração pré-preenchida do Imposto de Renda ou escolheram receber a restituição via Pix.
Além disso, R$ 256.855.728,62 serão restituídos para pessoas com prioridade legal. Veja a distribuição abaixo.
- Idosos acima de 80 anos: 4.731 restituições
- Idosos entre 60 e 79 anos: 28.572 restituições
- Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.608 restituições
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 10.521 restituições
Como consultar?
Para verificar se é um dos beneficiários deste lote, o contribuinte precisa acessar o site da Receita Federal. Também é possível realizar a consulta pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS.
Veja o passo a passo abaixo
- Após acessar o site da Receita Federal, clique em "Meu Imposto de Renda"
- Faça login com CPF e senha registrados no Gov.br
- Selecione "Consultar minha restituição", na aba Pagar ou pedir restituição
- Na aba que será aberta, clique em "Iniciar"
- Informe novamente o seu CPF e a sua data de nascimento e clique em "Consultar"