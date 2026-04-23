Imposto de Renda: Receita Federal libera consulta a lote residual de restituição; saiba como verificar

Consulta será liberada às 10h desta quinta-feira. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A Receita Federal libera nesta quinta-feira (23), a partir das 10h, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda. Neste grupo, são R$ 592,2 milhões a serem restituídos.

Ao todo, 415.277 contribuintes serão beneficiados neste lote. Conforme a Receita Federal, o pagamento das restituições será realizado na próxima quinta-feira (30).

Do total de restituições, 334.614 serão destinadas para contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida do Imposto de Renda ou escolheram receber a restituição via Pix.

Além disso, R$ 256.855.728,62 serão restituídos para pessoas com prioridade legal. Veja a distribuição:

Idosos acima de 80 anos: 4.731 restituições

4.731 restituições Idosos entre 60 e 79 anos: 28.572 restituições

28.572 restituições Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.608 restituições

4.608 restituições Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 10.521 restituições

Como consultar?

Para verificar se és um dos beneficiários deste lote, o contribuinte precisa acessar o site da Receite Federal.

Também é possível realizar a consulta pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS.

Veja o passo a passo abaixo