Imposto de Renda: Receita Federal libera consulta a lote residual de restituição; saiba como verificar

A Receita Federal libera nesta quinta-feira (23), a partir das 10h, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda. Neste grupo, são R$ 592,2 milhões a serem restituídos.
Ao todo, 415.277 contribuintes serão beneficiados neste lote. Conforme a Receita Federal, o pagamento das restituições será realizado na próxima quinta-feira (30).
Do total de restituições, 334.614 serão destinadas para contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida do Imposto de Renda ou escolheram receber a restituição via Pix.
Além disso, R$ 256.855.728,62 serão restituídos para pessoas com prioridade legal. Veja a distribuição:
- Idosos acima de 80 anos: 4.731 restituições
- Idosos entre 60 e 79 anos: 28.572 restituições
- Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.608 restituições
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 10.521 restituições
Como consultar?
Para verificar se és um dos beneficiários deste lote, o contribuinte precisa acessar o site da Receite Federal.
Também é possível realizar a consulta pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS.
Veja o passo a passo abaixo
- Após acessar o site da Receita Federal, clique em Meu Imposto de Renda
- Faça login com CPF e senha registrados no gov.br
- Selecione Consultar minha restituição, na aba pagar ou pedir restituição
- Na aba que será aberta, clique em iniciar
- Informe, novamente, seu CPF e data de nascimento e clique em conusltar