Imposto de Renda 2026: qual o prazo para entregar a declaração?

Declaração pode ser feita no aplicativo da Receita Federal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A declaração do Imposto de Renda 2026 está disponível para entrega dos contribuintes desde 23 de março. Na quinta-feira (23), a Receita Federal liberou a consulta ao lote residual de restituição, que vai distribuir R$ 592,2 milhões a 415.277 contribuintes.

Porém, é preciso ter atenção para não perder o prazo para realizar a declaração. Os contribuintes têm até as 23h59min de 29 de maio para enviar os seus dados à Receita Federal.

Em caso de atraso, pode ser aplicada multa de 1% sobre o valor do Imposto de Renda devido. A penalidade mínima é de R$ 165,74 e a máxima é de 20% do valor do Imposto de Renda.

O ponto a ponto da reportagem de Zero Hora esclarece as suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2026. Confira a seguir.

Vá direto ao ponto

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2026?

Para a declaração, deve ser considerada a soma de rendimentos tributáveis (todos os valores recebidos) ao longo de 2025, incluindo 13º salário e outras quantias, como aluguel e venda de bens, por exemplo.

Nem todo brasileiro precisa fazer a declaração do IRPF. As regras de obrigatoriedade estabelecidas pela Receita Federal variam anualmente.

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Em 2026, deve declarar quem:

Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 35.584

Recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil

Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto

Realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas: cuja soma foi superior a R$ 40 mil ; ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto

; ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro

Optou pela isenção do Imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda

Optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do regime de transparência fiscal de entidade controlada

Era titular, em 31 de dezembro, de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares

Relativamente ao capital investido em aplicações financeiras no exterior: auferiu rendimentos; ou pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, perdas de anos calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025

Auferiu lucros ou dividendos de entidades no exterior

Relativamente à atividade rural:

Obteve receita bruta em valor superior a R$ 177.920

Pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025

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Chatbot Leo

Para quem possui dúvidas se precisa declarar ou não, a Receita Federal disponibiliza o chatbot Leo, uma ferramenta que funciona como um assistente virtual. Ele responde automaticamente com base nas regras atualizadas do IR.

Quem está isento de pagar Imposto de Renda?

O cidadão não precisa enviar a declaração se:

Não se enquadrar nas regras de obrigatoriedade

Constar como dependente em declaração de outra pessoa, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, se possuir

Teve seus bens e direitos, declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não seja maior que o limite em 31 de dezembro

Mesmo que não seja obrigada, qualquer pessoa pode enviar a declaração, desde que não conste em outra declaração como dependente. Exemplo: uma pessoa que não é obrigada, mas teve imposto sobre a renda retido na fonte, pode enviar a declaração para obter a sua restituição.

Qual o prazo para fazer a declaração?

O prazo de envio das declarações do Imposto de Renda começa em 23 de março, a partir das 8h. Os contribuintes têm até as 23h59min de 29 de maio para enviar as informações à Receita Federal.

O que ocorre se eu perder o prazo?

O contribuinte que não fizer a entrega da declaração até o último dia estipulado pela Receita Federal está sujeito a multa.

O valor é de 1% ao mês, sobre o valor do Imposto de Renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo é de 20% do valor do Imposto de Renda.

A multa começa a contar no primeiro dia seguinte à data-limite de entrega e segue até o envio da declaração ou, se ela não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.

Documentos necessários para declarar o Imposto de Renda

Informe de rendimentos

Ofícios oriundos de bancos, empresas, INSS e demais fontes pagadoras.

Comprovantes de despesas dedutíveis

Despesas médicas: recibos, notas fiscais e comprovantes de consultas, exames, internações, psicoterapia, dentistas, fisioterapia e planos de saúde (comprovando pagamentos não reembolsados). Desde 2025, o Receita Saúde registra eletronicamente os recibos emitidos por profissionais da saúde autônomos.

recibos, notas fiscais e comprovantes de consultas, exames, internações, psicoterapia, dentistas, fisioterapia e planos de saúde (comprovando pagamentos não reembolsados). Desde 2025, o registra eletronicamente os recibos emitidos por profissionais da saúde autônomos. Educação: comprovantes de mensalidade escolar, faculdade, pós‑graduação ou cursos técnicos permitidos pela Receita

comprovantes de mensalidade escolar, faculdade, pós‑graduação ou cursos técnicos permitidos pela Receita Pensão alimentícia: decisões judiciais ou escritura pública que comprovem a obrigação, além dos comprovantes de pagamento

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Comprovantes de bens e direitos

Escrituras, contratos, notas fiscais e recibos de aquisição de bens como imóveis, veículos, obras de arte e joias

Extratos de financiamentos, consórcios e compra parcelada de imóveis

Documentos sobre reformas (quando agregam valor ao imóvel)

Comprovantes de doações dedutíveis

Recibos de doações incentivadas a fundos da criança e adolescente, idoso, cultura, esporte e saúde — quando realizadas dentro do prazo legal.

Recibos e documentos de atividade profissional

Para autônomos: livro-caixa, recibos emitidos, comprovantes de despesas, carnês pagos (Carnê‑Leão)

livro-caixa, recibos emitidos, comprovantes de despesas, carnês pagos (Carnê‑Leão) Para MEIs: documentos que comprovem pró‑labore, distribuição de lucros e despesas

Como fazer a declaração?

A Receita Federal disponibiliza um programa do Imposto de Renda (clique aqui para baixar), chamado de Programa Gerador de Declaração (PGD), no qual a declaração deve ser feita. A aplicação fica disponível para computador.

A declaração também pode ser preenchida de forma online, pelo Portal e-CAC, sem precisar baixar ou instalar nenhum programa.

Outra opção é o envio pelo aplicativo da Receita Federal, ofertado tanto para dispositivos Android, quanto para IOS. Na seção Meu Imposto de Renda (MIR) a população consegue ter acesso aos espaços de preenchimento de informações.

O que é a declaração pré-preenchida?

Na declaração pré-preenchida, a Receita Federal mostra ao contribuinte informações de rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais — que são carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação. Ela estará disponível desde o início do período de entregas, em todos os canais de envio.

Como os dados já vêm cruzados com informações enviadas por terceiros, diminui-se o risco de inconsistências. Contudo, a Receita orienta que o cidadão sempre revise diante de eventuais erros.

É preciso ter conta gov.br com nível prata ou ouro para acessar a pré‑preenchida, seja pelo e‑CAC, pelo aplicativo ou pelo programa de computador. Contas nível bronze não têm acesso ao recurso.

Como decidir entre a declaração completa ou simplificada?

Simplificada

O contribuinte apresenta os dados de rendimentos e o programa automaticamente faz uma dedução de 20%, limitada a R$ 16.754,34.

Completa

Indicada para quem tem mais de uma fonte de renda, dependentes e muitas despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação e previdência privada.

O próprio programa da Receita ajuda a tomar esta decisão. Ao preencher os dados de rendimentos e despesas, é possível acessar o link "Opção pela Tributação", onde o sistema apontará qual a alternativa mais vantajosa.

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E entre a declaração conjunta ou separada?

Contribuintes casados ou em união estável há mais de cinco anos podem apresentar a declaração do Imposto de Renda individualmente ou, opcionalmente, em conjunto.

Declaração separada

Cada um preenche seu formulário com seus ganhos, bens e despesas individuais.

Declaração conjunta

Um dos cônjuges é incluído como dependente do contribuinte titular. Neste caso, são somados todos os rendimentos e despesas do casal, o que pode aumentar a base de cálculo do imposto.

A opção mais vantajosa vai depender de caso a caso. Geralmente, a opção conjunta é recomendada quando um dos cônjuges não possui renda ou quando possui despesas dedutíveis em valor superior aos seus rendimentos tributáveis.

MEI precisa declarar?

Ser MEI, por si só, não obriga o cidadão a entregar a declaração de pessoa física. O microempreendedor individual terá o dever de acertar as contas com a Receita Federal a depender dos valores que recebeu com o seu negócio ao longo do ano-calendário vigente e de outras eventuais fontes de renda, como salário CLT, aluguéis, aposentadoria, etc.

Na declaração de 2026, quem é MEI precisa declarar IR como pessoa física se os rendimentos tributáveis ultrapassarem a faixa de isenção estabelecida ou caso ele se enquadre em alguma das outras regras.

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Como declarar investimentos?

A primeira etapa é identificar o tipo de aplicações, pois cada uma conta com regras específicas. Depois, é necessário consultar o informe de rendimentos oferecido pelas corretoras ou instituições financeiras responsáveis pelo investimento.

No caso de investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, o contribuinte deve informar o saldo no campo "Bens e Direitos", os rendimentos tributáveis ou isentos e outras informações, como o CNPJ da corretora.

As criptomoedas, por exemplo, também devem ser declaradas no mesmo campo, no grupo de "Criptoativos".

Taxação sobre as bets

A Receita Federal também chama atenção para a tributação de ganhos obtidos em apostas de cota fixa, conhecidas como bets, e em competições virtuais como fantasy sports.

O imposto incide sobre o prêmio líquido anual, que é a diferença entre os valores recebidos e o total apostado ao longo do ano. Só há cobrança quando o ganho ultrapassa o limite de isenção de R$ 28.467,20. Sobre o valor que exceder esse teto, a alíquota é de 15%.

Para comprovar os resultados, o contribuinte deve utilizar o ComprovaBet, documento fornecido pelas plataformas com o resumo das movimentações do ano anterior (clique aqui para acessar).

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O que pode ser deduzido?

Gastos com dependentes, saúde, educação, previdência, pensão alimentícia e livro-caixa são despesas dedutíveis.

Quais despesas médicas são dedutíveis?

Despesas consigo ou com dependentes e beneficiários de pensão alimentícia. Entram valores pagos com consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, assim como exames laboratoriais e radiológicos, despesas hospitalares, planos e seguros de saúde, aparelhos ortopédicos e dentários, entre diversos outros.

Quais despesas médicas não são dedutíveis?

Não são dedutíveis do IR despesas com instrumentador cirúrgico, psicopedagogos, massagista, assistente social, enfermeiros, nutricionistas, vacinas e medicamentos. A exceção fica para quando os valores pagos por esses serviços integram a conta de uma despesa médica dedutível, emitida por um estabelecimento hospitalar.

Quais despesas com educação são dedutíveis?

Gastos com educação regular, seja do contribuinte consigo mesmo ou com seus dependentes. No cálculo entram mensalidade de Educação Infantil (creches e pré-escolas), Ensino Fundamental e Médio, Educação Superior (cursos de graduação e de pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização), Educação Profissional (ensino técnico e tecnológico).

O limite atual de dedução de despesas com educação no Imposto de Renda é de R$ 3.561,50 por pessoa ao ano.

Quais despesas com educação não são dedutíveis?

Não são dedutíveis do IR gastos com uniforme, material e transporte escolar, livros, aulas particulares e aulas de idiomas.

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Fiscalização de despesas de saúde

O controle das informações de saúde declaradas no Imposto de Renda está cada vez mais rigoroso. Isso porque o órgão fiscal já dispõe de uma base de dados mais completa diante da obrigatoriedade do uso do sistema Receita Saúde e dos dados enviados por profissionais de saúde por meio da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED).

Como corrigir erros na declaração?

Segundo o órgão, basta enviar outra declaração com as informações corretas.

Para enviar a declaração retificadora, como é chamada, é preciso usar o programa do ano da declaração que necessita ser retificada ou selecionar o ano correto na plataforma online ou pelo celular.

O prazo para fazer a retificação é até o último dia do prazo de entrega do IR, que este ano é 29 de maio.

Alertas da Receita Federal

Neste ano, durante o preenchimento da declaração, o sistema passa a emitir alertas automáticos sempre que identifica informações que fogem do padrão ou que podem ter sido inseridas incorretamente.

A lógica é evitar erros simples, como falhas de digitação, que depois podem levar à malha fina.

Por exemplo, caso o contribuinte digite um valor muito elevado, considerado atípico, o sistema não impede o envio, mas avisa imediatamente que aquela informação merece conferência

Outro alerta diz respeito à chave Pix CPF para restituição. Se o contribuinte seleciona a opção de receber via Pix, mas não possui uma chave CPF cadastrada no programa, o sistema identifica a inconsistência e exibe um aviso

Como calcular o Imposto de Renda?

O portal gov.br conta com uma ferramenta para calcular a alíquota efetiva do Imposto de Renda. No site, é possível fazer uma simulação do valor devido e conferir o percentual verdadeiro de imposto que o contribuinte deve pagar sobre os rendimentos.

Para isso, é necessário selecionar: