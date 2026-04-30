Economia

Cuidado com a malha
Notícia

Imposto de Renda 2026: por que minha declaração pré-preenchida está diferente do informe de rendimentos?

Inconsistências entre o sistema da Receita Federal e os dados informados pelas fontes pagadoras têm chamado a atenção de contribuintes

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

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