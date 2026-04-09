Imposto de Renda 2026: os cinco erros mais comuns que levam investidores à malha fina

Os contribuintes têm até as 23h59min de 29 de maio para enviar as informações à Receita Federal. Yingyaipumi / stock.adobe.com

A relação entre investidores e o Imposto de Renda ainda é marcada por dúvidas. Mesmo operações isentas ou de baixo valor, quando declaradas incorretamente, podem acender o alerta da Receita Federal e levar o contribuinte à malha fina.

A razão, na maioria das vezes, não é fraude, mas falhas comuns no preenchimento da declaração, especialmente quando o assunto envolve ações, fundos, dividendos e ganhos de capital.

Zero Hora conversou com a vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC-RS) Eliane Soares para listar alguns dos principais erros cometidos por quem investe na hora de preencher a documentação anual.

Confira os principais erros

Omitir rendimentos de investimentos

Omitir rendimentos de investimentos é um dos erros mais frequentes que levam investidores à malha fina do Imposto de Renda.

Muitos contribuintes acreditam que apenas rendimentos tributáveis precisam ser informados e acabam deixando fora dividendos, Juros sobre Capital Próprio (JCP), rendimentos de fundos imobiliários e ganhos de aplicações financeiras, inclusive aqueles considerados isentos ou tributados na fonte.

No entanto, todas essas informações são reportadas à Receita Federal por bancos, corretoras e administradoras de investimentos, o que torna a omissão facilmente detectável no cruzamento de dados.

Mesmo quando não há imposto a pagar, a ausência desses registros na declaração pode gerar inconsistências e levar à retenção.

Não checar informações apresentadas na pré-preenchida

De acordo com Eliane Soares, outro ponto que merece atenção é o uso da declaração pré-preenchida. Embora ela facilite o preenchimento ao importar automaticamente dados informados por instituições financeiras, esses números não estão livres de erros ou divergências.

Por isso, confiar cegamente na pré-preenchida é um risco: a responsabilidade final pelos dados declarados é sempre do contribuinte. Conferir cada valor importado com os informes oficiais é essencial para evitar dores de cabeça.

— Se você tem a documentação em mãos, informa. Mas sempre de acordo com a documentação em papel, com os estratos que os bancos, que as corretoras vão enviar. Esse é o primeiro cuidado de todos — reforça Eliane.

Não preencher corretamente

Outro erro recorrente é não preencher corretamente os campos indicados na declaração, muitas vezes por falta de atenção ao tipo de investimento e às regras específicas de cada um.

É comum, por exemplo, declarar ações, FIIs, ETFs ou fundos na ficha errada, informar rendimentos isentos como se fossem tributáveis ou vice-versa, ou ainda misturar categorias diferentes.

Além disso, muitos contribuintes cometem o equívoco de declarar os ativos pelo valor de mercado atual, quando a Receita exige que eles sejam informados pelo custo de aquisição, ou seja, quanto foi efetivamente pago na compra, incluindo taxas e corretagens.

Ainda, Eliane Soares aponta que diferenciar investimentos no Brasil e no Exterior é fundamental, porque as regras de declaração e de tributação são diferentes.

— As ações que são oriundas aqui do Brasil, aquelas operações comuns, como de swing trade, com vendas de até R$ 20 mil, são isentas. Então, você tem que alocar no campo certo. Se você coloca em um campo errado, já fica sujeito à malha fina. Aqueles fundos de investimento imobiliário já não têm isenção, por exemplo — cita a contadora.

Erros no cálculo

Apurar incorretamente o preço médio dos ativos, deixar de considerar corretagem e taxas nas operações, confundir o lucro com o valor total da venda, aplicar alíquotas equivocadas, errar na conversão cambial em investimentos no Exterior, entre outras, são algumas das situações mais frequentes.

Essas falhas geram divergências nos valores informados e costumam ser facilmente identificadas pela Receita Federal.

Criptomoedas informadas incorretamente (ou não informadas)

A contadora chama atenção para o cuidado com informações sobre criptomoedas. Além de ocorrer erros na hora de declarar, há pessoas que, muitas vezes, esquecem que efetuaram a compra dos ativos no passado.

A simples posse de criptomoedas já exige a comunicação na declaração, pelo custo de aquisição. Esse esquecimento também pode gerar incompatibilidade com os dados que a Receita possui.

Como evitar cair na malha fina como investidor

No caso de investidores, diante da especificidade e das regras de cada tipo de aplicação (ações, FIIs, ETFs, fundos, etc), Eliane recomenda buscar orientação de um especialista em contabilidade.

A tributação de investimentos envolve regras específicas que mudam conforme o tipo de ativo, o país onde ele está negociado e a forma como o rendimento é tributado.

— A gente orienta que se busque um profissional da contabilidade, porque ele já tem o hábito, tradicionalmente, de fazer esse tipo de controle. Porque é necessário apurar corretamente, inclusive para possibilitar a compensação de prejuízos — alega a especialista.

Além disso, outros pontos devem ser levados em consideração para evitar cair na malha fina:

Reúna e organize a documentação

Declare todos os rendimentos recebidos

Revise todas informações citadas

Mantenha dados pessoais atualizados, tais como endereços, estado civil, dependentes, pois erros e omissões podem gerar inconsistências

Não confunda VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) com PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) no caso da previdência privada. A PGBL é a única tida como despesa dedutível

Acompanhe o processamento da declaração logo após a sua entrega. Caso tenha alguma pendência, é importante que seja retificada o quanto antes

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2026?

Para a declaração, deve ser considerada a soma de rendimentos tributáveis (todos os valores recebidos) ao longo de 2025, incluindo 13º salário e outras quantias, como aluguel e venda de bens, por exemplo.

Nem todo brasileiro precisa fazer a declaração. As regras de obrigatoriedade estabelecidas pela Receita Federal variam anualmente.

Em 2026, deve declarar quem:

Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 35.584

Recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil

Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto

Realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas: cuja soma foi superior a R$ 40 mil ; ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto

; ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro

Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda

Optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do regime de transparência fiscal de entidade controlada

Era titular, em 31 de dezembro, de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares

Relativamente ao capital investido em aplicações financeiras no exterior: auferiu rendimentos; ou pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, perdas de anos calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025

Auferiu lucros ou dividendos de entidades no exterior

Relativamente à atividade rural:

Obteve receita bruta em valor superior a R$ 177.920

Pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025

Chatbot Leo

Para quem possui dúvidas se precisa declarar ou não, a Receita Federal disponibiliza o chatbot Leo, uma ferramenta que funciona como um assistente virtual. Ele responde automaticamente com base nas regras atualizadas do IR.

Quem está isento de pagar Imposto de Renda?

O cidadão não precisa enviar a declaração se:

Não se enquadrar nas regras de obrigatoriedade

Constar como dependente em declaração de outra pessoa, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, se possuir

Teve seus bens e direitos, declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não seja maior que o limite em 31 de dezembro

Mesmo que não seja obrigada, qualquer pessoa pode enviar a declaração, desde que não conste em outra declaração como dependente. Exemplo: uma pessoa que não é obrigada, mas teve imposto sobre a renda retido na fonte, pode enviar a declaração para obter a sua restituição.

Qual o prazo para fazer a declaração?