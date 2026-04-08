Grupo RBS apresenta parceria com RivoStudio para o mercado nacional

Apresentação contou com integrantes da plataforma e da RBS Alexandre Moraes Mendes,Especial / Grupo RBS

Como o jornalismo e as marcas podem construir relevância em um cenário de excesso de informação e atenção cada vez mais disputada? Esse foi o tema do encontro para mercado e líderes do Grupo RBS nesta quarta-feira (8), em São Paulo, que marcou o lançamento da parceria estratégica com o RivoStudio.

Plataforma de conteúdo digital com foco em entrevistas e formatos autorais, o RivoStudio foi criado em 2023 com o propósito de entregar ao público informação com contexto e estimular um debate mais qualificado, respeitando divergências e aprofundando temas complexos - sempre com leveza, mas sem perder a credibilidade. Combinando noticiário, curadoria e análise, os programas “RivoNews”, “RivoTalks” e “Rivo18+” passam a integrar o portfólio de streaming da RBS, que já reúne mais de 40 programas e soma mais de 16 milhões de visualizações por mês.

Com direção de Thiago Vidal e produção de Theo Fava, os programas são apresentados diretamente de São Paulo pelos jornalistas Gabriel Wainer, Cecilia Flesch e Manuela Musitano. Ainda sem data de estreia definida, duas novas atrações serão lançadas em breve: "Mesa 42", que será apresentada pelo chef francês Claude Troisgros, e um programa de entrevistas com empresários, empreendedores e líderes do mercado.

A parceria com o RivoStudio reforça a estratégia de novos modelos de negócio em arquitetura aberta do Grupo RBS para seus produtos digitais, ampliando públicos e impulsionando novos conteúdos, experiências e oportunidades comerciais além do Rio Grande do Sul.

— Estamos reforçando o ecossistema digital da RBS com conteúdos relevantes, que dialogam com novos hábitos de consumo e fortalecem ainda mais a conexão com o público. Temos a visão de sermos o maior hub de comunidades da perspectiva do Rio Grande do Sul para falar com o mundo — afirmou Tiago Cirqueira, diretor-executivo de Produto Digital do Grupo RBS.

Manu Musitano abriu o evento no espaço Sweet Pimenta falando sobre como a atenção do público virou a moeda mais escassa do mercado — e quais mudanças esse cenário traz para a indústria da comunicação. Na sequência, Leonardo Persigo, diretor-executivo de Mercado do Grupo RBS, abordou o papel das marcas como apoiadoras de conteúdo relevante e confiável.

— Investir em jornalismo de credibilidade é uma decisão estratégica de negócio. Marcas que investem em ambientes editoriais fortes constroem reputação, geram lembrança e criam valor no médio e no longo prazo. Acreditamos que não importa apenas onde anunciar: importa com quem construir relevância — destacou Leonardo Persigo.

Tiago Cirqueira, diretor-executivo de Produto Digital do Grupo RBS, Thiago Vidal, diretor-geral do RivoStudio, e Gabriel Wainer, apresentador da Gaúcha e do RivoStudio e colunista de GZH e Zero Hora, explicaram a dinâmica da parceria entre RBS e Rivo e abordaram a união entre credibilidade e novos formatos de linguagem como caminho de crescimento no digital.

— O RivoStudio une a credibilidade da grande imprensa com a modernidade do digital. Produzimos um jornalismo que explica a notícia em um tempo hábil para que o público consuma com precisão, apuração e contexto. Criamos uma comunidade forte a partir de um conteúdo multiplataforma, o que explica nosso altíssimo nível de retenção — ressaltou Thiago Vidal.

Um dos destaques do encontro ficou por conta do painel “Informação e influência: credibilidade e autenticidade como valor para marcas”. Cecilia Flesch conduziu a conversa com Tiago Cirqueira e Pedro Doria, jornalista, cofundador do Canal Meio e membro do Conselho Editorial da RBS.