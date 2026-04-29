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Governo deve liberar R$ 4,5 bilhões do FGTS para quitação de dívidas de trabalhadores

Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira (29) que será possível usar até 20% do saldo disponível 

Estadão Conteúdo

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