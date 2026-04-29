Governo deve liberar R$ 4,5 bilhões do FGTS para quitação de dívidas de trabalhadores

Marinho afirmou que será possível usar até 20% do saldo disponível no Fundo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cerca de R$ 4,5 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) serão liberados para que trabalhadores possam quitar dívidas, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A declaração foi dada nesta quarta-feira (29). Marinho também afirmou que será possível usar até 20% do saldo disponível no Fundo para pagar débitos.

A medida é parte do pacote chamado de Desenrola 2, que o governo federal pretende lançar para reduzir o endividamento das famílias e empresas do país. Um dos pilares do programa será a renegociação de dívidas que a população tem com bancos.

— A estimativa é da ordem de R$ 4,5 bilhões. Tem uma trava de, no máximo, R$ 8 bilhões, mas o cálculo é que seria da ordem de R$ 4,5 bilhões — disse.

De acordo com o ministro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está "debruçado, consolidando medidas". Na quinta-feira (30), Lula falará sobre o tema em pronunciamento em rede nacional, na véspera do feriado do Trabalhador, 1º de maio. Já a medida será anunciada na próxima semana.

Ainda segundo Marinho, o FGTS tem mais de R$ 500 bilhões em caixa, e o valor reservado para uso no Desenrola 2 não irá comprometer a sustentabilidade do fundo.

— Não tem absolutamente nenhum risco aqui de sustentabilidade, de manutenção da atividade do fundo em relação aos empreendimentos no Minha Casa, Minha Vida, empreendimentos de investimento na saúde, no município, em obras de infraestrutura — argumentou.

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Problema antigo

O ministro do Trabalho e Emprego afirmou também que o endividamento da população brasileira não é um problema novo.

— Isso não é um problema que vem se arrastando, não é um problema novo — sustentou, citando os anos de 2021 e 2022.

Segundo o titular do Trabalho, é importante que os entes do governo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e as demais engrenagens estejam "plenamente em funcionamento" a partir do anúncio, sem depender de alguma medida.

Bets

O ministro do Trabalho afirmou também que a questão das bets deverá ser tratada de alguma forma no Desenrola 2.