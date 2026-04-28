Economia

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Gol e Latam são investigadas por possível alinhamento de preços no mercado aéreo

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) apura se companhias atuaram em conjunto para definir tarifas em rotas de grande "relevância comercial" no Brasil 

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS