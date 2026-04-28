Gol e Latam são investigadas por possível alinhamento de preços no mercado aéreo

As duas empresas serão notificadas para apresentar suas defesa. Paulo Pinto/Agencia Brasil / Agencia Brasil

Um processo administrativo foi instaurado para investigar as companhias aéreas Gol e Latam, informou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) nesta terça-feira (28). O Cade disse que irá verificar um "possível alinhamento de preços em rotas de elevada relevância comercial" no mercado brasileiro de transporte aéreo doméstico de passageiros.

As duas empresas serão notificadas para apresentar suas defesa. A decisão final caberá ao Tribunal do Cade.

Segundo o Cade, a abertura do processo não representa julgamento definitivo e tem por finalidade aprofundar a apuração, assegurar o contraditório e permitir o exame completo do conjunto de evidências.

A investigação do Cade foi iniciada em 2023 e analisou o uso de ferramentas de precificação e de bases de dados de mercado. As apurações indicam a existência de padrão persistente de interdependência entre os movimentos de preços das empresas.

"A análise buscou verificar se esse comportamento era compatível com dinâmica concorrencial independente ou refletia mecanismos de colusão tácita facilitada pelo uso de algoritmos e compartilhamento de dados", diz o Cade.

Também foram analisados os contratos firmados por Latam e Gol com empresas fornecedoras de serviços de inteligência tarifária, distribuição de conteúdo e soluções de precificação dinâmica.

O Cade identificou que "essas ferramentas trazem riscos de troca de informações comercialmente sensíveis, reduzindo a incerteza concorrencial e ampliando a capacidade coordenação".

"Em mercados concentrados e com alta transparência informacional, o uso convergente de ferramentas algorítmicas e de infraestruturas comuns de dados pode aumentar riscos concorrenciais", diz o Conselho.

Contraponto

A Gol informou que apresentou todas as informações solicitadas pelo Cade e que continua à disposição do órgão.

"A Companhia reitera que sempre defendeu a livre concorrência e a liberdade tarifária entre todos os competidores. A GOL nega e repudia qualquer prática que fira tais princípios", diz a empresa.

A Latam disse que sempre atua em conformidade com as melhores práticas de compliance, transparência e integridade.