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FGTS, descontos e juros menores: o que já se sabe sobre o plano do governo federal para reduzir dívidas das famílias

Especialistas avaliam que socorro tem potencial para aliviar o orçamento da população no curto prazo. No entanto, apontam falta de medidas estruturais

Anderson Aires

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