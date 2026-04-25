Economia

Plano de recuperação

Fachin suspende decisão que proibia venda de bens do DF para cobrir rombo de R$ 12 bilhões do Master no BRB

Banco público busca se reestruturar financeiramente após prejuízos decorrentes de compra bilionária de carteiras de crédito fraudulentas da instituição que era comandada por Daniel Vorcaro

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

Zero Hora

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