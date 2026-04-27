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Entenda por que a carne subiu mais do que o triplo da inflação no RS; veja os cortes que ficaram mais caros 

Entre os itens que fazem parte do levantamento, um dos queridinhos do churrasco gaúcho registrou alta de mais de 23% 

Anderson Aires

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