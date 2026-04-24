Energia elétrica: conta de luz ficará mais cara em maio

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (24) que a bandeira tarifária no mês de maio será amarela. Portanto, os "consumidores de energia elétrica terão custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos", conforme informado no site do governo federal.
A confirmação veio em decorrência da "redução das chuvas na transição do período chuvoso para o seco", o que aumenta a geração de energia pelas usinas termelétricas ao invés das hidrelétricas. Essa mudança eleva o custo da energia para o consumidor. A bandeira tarifária havia permanecido verde desde janeiro até abril de 2026.
Com a bandeira amarela, a Aneel recomenda que os consumidores evitem desperdícios de energia e contribuam para a sustentabilidade do setor elétrico através de hábitos mais saudáveis de consumo.
O que são as bandeiras tarifárias
O sistema de bandeiras tarifárias foi adotado pela Aneel em 2015. É possível acompanhar, mês a mês, "as condições de geração de energia" nacionais.
Quais são as bandeiras e o que significam
- Bandeira verde: indicam que as condições de geração são favoráveis. Não há acréscimo na conta de luz
- Bandeira amarela: indicam que as condições são menos favoráveis. Há o custo de R$ 1,885 adicional para cada quilowatt-hora (kWh) consumido
- Bandeira vermelha (Patamar 1): há condições mais custosas e o custo adicional fica maior, com R$ 4,463
- Bandeira vermelha (Patamar 2): É o nível mais caro de cobrança, com R$ 7,877 adicional