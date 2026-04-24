Energia elétrica: conta de luz ficará mais cara em maio

Bandeiras tarifárias são um sistema adotado pela Aneel desde 2015. Duda Fortes / Agencia RBS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (24) que a bandeira tarifária no mês de maio será amarela. Portanto, os "consumidores de energia elétrica terão custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos", conforme informado no site do governo federal.

A confirmação veio em decorrência da "redução das chuvas na transição do período chuvoso para o seco", o que aumenta a geração de energia pelas usinas termelétricas ao invés das hidrelétricas. Essa mudança eleva o custo da energia para o consumidor. A bandeira tarifária havia permanecido verde desde janeiro até abril de 2026.

Com a bandeira amarela, a Aneel recomenda que os consumidores evitem desperdícios de energia e contribuam para a sustentabilidade do setor elétrico através de hábitos mais saudáveis de consumo.

O que são as bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias foi adotado pela Aneel em 2015. É possível acompanhar, mês a mês, "as condições de geração de energia" nacionais.

Quais são as bandeiras e o que significam

Bandeira verde: indicam que as condições de geração são favoráveis. Não há acréscimo na conta de luz

indicam que as condições de geração são favoráveis. Não há acréscimo na conta de luz Bandeira amarela: indicam que as condições são menos favoráveis. Há o custo de R$ 1,885 adicional para cada quilowatt-hora (kWh) consumido

indicam que as condições são menos favoráveis. Há o custo de R$ 1,885 adicional para cada quilowatt-hora (kWh) consumido Bandeira vermelha (Patamar 1): há condições mais custosas e o custo adicional fica maior, com R$ 4,463

há condições mais custosas e o custo adicional fica maior, com R$ 4,463 Bandeira vermelha (Patamar 2): É o nível mais caro de cobrança, com R$ 7,877 adicional