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Lula confirma uso de até 20% do FGTS para quitar dívidas, e critica bets: "Quem aderir ficará bloqueado por um ano em plataformas de apostas"

Na véspera do Dia do Trabalhador, presidente afirmou que programa Desenrola Brasil será lançado na segunda-feira (4)

Caroline Garske

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