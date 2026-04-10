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Em palestra no Fórum da Liberdade, ex-ministro Paulo Guedes defende "desamarrar" o Brasil

Titular da Economia no governo Bolsonaro foi bastante aplaudido pelo público do evento, em Porto Alegre

Mathias Boni

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