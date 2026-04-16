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Dois produtores obtêm vitória no STJ contra Votorantim 

Empresa foi acionada em 37 casos na Justiça gaúcha após desistência de projeto no Rio Grande do Sul. Decisão mais recente no STJ é a primeira em que não cabe mais recurso 

Fábio Schaffner

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