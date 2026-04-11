Economia

Trégua na bomba
Notícia

Preço do diesel cai pela primeira vez desde o início da guerra no Irã

Depois de atingirem recordes, valores médios dos combustíveis do tipo S500 e S10 no Rio Grande do Sul recuaram 1,5% na última semana

Zero Hora

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