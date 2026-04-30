Desemprego sobe para 6,1% no trimestre encerrado em março, segundo o IBGE

Taxa de desocupação está no patamar mais baixo para trimestres encerrados em março desde 2012. wilker / stock.adobe.com

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,1% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi o mais elevado desde o trimestre terminado em maio de 2025, quando estava em 6,2%. O índice estava em 5,8% no trimestre terminado em fevereiro.