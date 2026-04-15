Declaração simplificada ou completa: veja qual escolher no Imposto de Renda 

A escolha do modelo de declaração pode representar economia ou aumento na restituição Blossom Stock Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Com o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 em andamento, muitos contribuintes ainda têm dúvidas sobre qual modelo de declaração escolher. A decisão entre simples e completa é importante, pois pode influenciar diretamente no valor final, seja para pagar menos imposto ou aumentar a restituição.

Flávio Augusto Menezes, contador e gerente de controladoria da Multimarcas Consórcios, explica que há dois modelos de declaração disponíveis no site da Receita Federal: a versão completa (detalhada) e a simplificada. “Com a ajuda de um especialista de sua confiança, veja qual o melhor modelo para a entrega, antecipe-se e faça com calma a declaração”, indica.

Diferenças entre os formatos de declaração

De forma geral, a escolha depende da quantidade de despesas que o contribuinte tem para deduzir. Para facilitar, veja abaixo como funciona cada modelo:

Declaração simplificada

Aplica um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis;

Possui um limite máximo de desconto definido pela Receita Federal;

Não exige a inclusão de despesas dedutíveis (como saúde e educação);

dedutíveis (como saúde e educação); É mais indicada para quem tem poucas despesas para declarar ou não possui muitos comprovantes.

Declaração completa

Permite incluir despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação, dependentes e previdência privada;

Não possui desconto padrão — o abatimento depende dos valores informados;

informados; Pode reduzir significativamente o imposto devido, se houver muitas despesas;

É mais vantajosa para quem teve gastos elevados ao longo do ano.

Não é necessário tomar essa decisão no escuro. O próprio programa da Receita Federal permite que o contribuinte preencha os dados normalmente e visualize, ao final, qual modelo é mais vantajoso. “Faça a declaração preenchendo pelo modelo completo, colocando todas as despesas, e deixe que o próprio programa indique se o melhor é o simplificado ou completo”, aconselha Flávio Augusto Menezes. A recomendação é sempre comparar as duas opções antes de enviar a declaração.

O preenchimento correto das informações na declaração evita o risco de cair na malha fina fizkes / Shutterstock | Portal EdiCase

Atenção ao preenchimento correto das informações

Outro ponto de atenção é o preenchimento correto das informações. Dados inconsistentes, omissões ou erros podem levar à malha fina, independentemente do modelo escolhido. Por isso, organizar documentos e revisar tudo com cuidado é essencial.

Em um cenário de maior fiscalização e cruzamento de dados por parte da Receita Federal, entender essas diferenças ajuda não só a evitar problemas, mas também a fazer escolhas mais inteligentes. Mais do que uma obrigação anual, a declaração do Imposto de Renda pode ser uma oportunidade de organizar a vida financeira e otimizar recursos.