Conheça os mitos que cercam a formação profissional no Brasil

Mitos sobre cursos profissionalizantes afastam potenciais alunos CarlosBarquero / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

A busca por qualificação profissional segue em alta no Brasil. Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, investir em formação deixou de ser um diferencial e passou a ocupar papel central na construção de carreira, seja para conquistar novas oportunidades ou empreender com mais preparo. É justamente nesse movimento de valorização da qualificação que os cursos profissionalizantes ganham força, reunindo acesso facilitado, aprendizado prático e rápida conexão direta com as demandas do mercado.

Apesar do crescimento na procura, essa modalidade de ensino ainda é cercada por mitos e percepções equivocadas, que podem tanto afastar potenciais alunos quanto gerar expectativas irreais sobre determinadas carreiras. Segundo Aline Augusto, diretora pedagógica do Instituto Embelleze, maior rede de formação profissional na área da beleza da América Latina, o interesse pela qualificação existe, mas nem sempre vem acompanhado de informação de qualidade. “Percebemos que muitas pessoas querem se qualificar, mas ainda têm dúvidas ou acabam acreditando em mitos que não refletem a realidade”, explica.

A seguir, a especialista esclarece algumas das principais crenças que ainda cercam os cursos profissionalizantes e mostra como essa modalidade pode ser promissora para diferentes perfis. Confira!

1. É inferior ao ensino superior

Um dos principais mitos está ligado à qualidade do ensino nos cursos profissionalizantes. Ainda persiste a ideia de que apenas a faculdade garante uma boa formação, embora as propostas sejam diferentes. Enquanto o ensino superior costuma aprofundar conteúdos teóricos e acadêmicos, os cursos profissionalizantes têm como foco a preparação prática para o mercado de trabalho, com conteúdos alinhados às demandas reais de cada profissão.

“Muitos cursos contam com infraestrutura adequada, profissionais experientes e aulas bem estruturadas, garantindo uma formação de qualidade e voltada para o dia a dia do trabalho. É justamente esse perfil que as empresas buscam atualmente: profissionais preparados para aplicar o conhecimento na prática, indo além da formação exclusivamente teórica”, esclarece Aline Augusto.

2. É apenas para quem não consegue entrar na faculdade

A ideia de que cursos profissionalizantes são uma segunda opção para quem não ingressa no ensino superior também não corresponde à realidade. Muitos alunos fazem essa escolha com o objetivo de ingressar mais rapidamente no mercado, adquirir experiência ou até financiar uma futura graduação e fortalecer o currículo.

Também é comum que profissionais optem por começar a trabalhar mais cedo, conquistar independência financeira ou testar uma área antes de investir em uma formação universitária. Os cursos profissionalizantes surgem como uma oportunidade de ganhar experiência prática, construir uma base sólida e se preparar com mais segurança para etapas futuras da carreira.

Áreas como beleza, tecnologia, saúde, indústria e serviços continuam registrando alta demanda por mão de obra qualificada Microgen / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

3. O mercado está saturado

Outra crença recorrente é que não há espaço para profissionais com formação técnica. Na prática, o cenário mostra o oposto. Áreas como beleza, tecnologia, saúde, indústria e serviços continuam registrando alta demanda por mão de obra qualificada, permitindo que muitos profissionais formados em cursos profissionalizantes ingressem rapidamente no mercado.

Em diversos casos, eles ocupam funções essenciais e encontram oportunidades tanto em posições formais quanto no empreendedorismo. “No setor da beleza, por exemplo, é comum vermos alunos que, logo após a formação, já começam a atender clientes ou até planejam abrir o próprio negócio”, afirma Aline Augusto.

4. Má remuneração

A percepção de que profissionais com formação técnica recebem salários mais baixos ainda é comum, mas não reflete a dinâmica atual do mercado de trabalho. A remuneração está cada vez mais associada ao nível de especialização, à experiência prática e à capacidade de identificar oportunidades de crescimento.

No setor da beleza, muitos profissionais conquistam autonomia financeira, constroem negócios próprios e alcançam rendas expressivas. O cenário evidencia que o sucesso profissional não depende apenas do tipo de formação, mas da forma como cada profissional desenvolve suas competências e se posiciona no mercado.