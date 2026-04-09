Com recorde de inscritos, Fórum da Liberdade realiza abertura oficial e entrega prêmios

Evento teve ingressos esgotados nesta quinta-feira. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (9) a abertura oficial da 39ª edição do Fórum da Liberdade. O evento tem o tema “O Brasil tem jeito” e teve início pela manhã. A tradicional conferência de debates sobre política, economia, cultura e temas relacionados tem, neste ano, painéis com pré-candidatos à Presidência da República como um dos destaques.

O fórum é organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), e ocorre até sexta-feira (11), no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Cerca de 70 palestrantes se apresentam ao longo dos dois dias de evento, divididos entre o palco principal e outros dois simultâneos.

— O tema desta edição não coloca em dúvida que o Brasil tem jeito, ele afirma. Não há ponto de interrogação no final da frase. Nós do IEE e do Fórum da Liberdade temos certeza: o Brasil tem jeito, sim — destacou em seu discurso na abertura oficial o presidente do IEE, Tiago Dinon Carpenedo.

Segundo Carpenedo, o evento tem número recorde de inscritos: foram 7 mil. Nesta quinta-feira, revelou ele, os ingressos esgotaram, com 4,5 mil pessoas circulando pelo Centro de Eventos da PUC.

Carpenedo destacou que tema do evento não é uma pergunta. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Prêmios

Na sequência da cerimônia de abertura, ocorreu a entrega de duas tradicionais premiações do evento. A primeira foi o Prêmio Liberdade de Imprensa, distinção concedida neste ano ao advogado, professor e articulista André Marsiglia, autor do livro Censura por toda parte: os bastidores jurídicos dos inquéritos das fake news.

— Se nós nos conformarmos com uma liberdade de expressão, de imprensa, econômica, o que for, que nos deem, dizendo "é isso aqui, essa é a sua liberdade, lamba os beiços", nesse momento, nós matamos a verdadeira liberdade — opinou Marsiglia, no discurso de aceitação da honraria.

Marsiglia é autor de livro sobre o chamado inquérito das fake news no STF. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em seguida, foi entregue o Prêmio Libertas, que homenageia figuras representativas da livre iniciativa. O vencedor deste ano foi o empresário Luciano Hang, fundador da rede de lojas Havan.

— O brasileiro é fantástico. Esse negócio de brasileiro ser malandro, é mentira, o brasileiro é trabalhador. O brasileiro é conservador, gosta de ordem, de progresso, de fazer as coisas bem feitas, mas está em um país onde a burocracia impera. Mas o Brasil tem jeito, sim. Por isso que eu continuo abrindo lojas, e continuo investindo no Brasil — enfatizou Hang ao receber a distinção.

Hang diz que Brasil é local inóspito para fazer negócios. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Programação continua

Após a cerimônia de abertura, teve início no palco principal o primeiro painel com presidenciáveis no evento deste ano. O debate reúne os pré-candidatos Aldo Rebelo (DC), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (NOVO) — na sexta, Flávio Bolsonaro (PL) também participa do fórum.

Ainda nesta quinta, encerra o primeiro dia de programação a palestra do economista e ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes. Ele retorna ao palco do Fórum da Liberdade, onde esteve pela última vez em 2008.

Sexta-feira

9h-10h30min

Sujeito a reformas?

Ana Carla Abrão - economista e diretora-presidente da Open Finance

Cláudio Feoli - coronel da reserva e ex-Comandante-Geral da Brigada Militar

Diogo Costa - cientista político e presidente da Foundation for Economic Education (FEE)

10h30min-12h

Quem quer, dá um jeito

Alcione Albanesi - empresária e filantropa, fundadora da ONG Amigos do Bem

Chieko Aoki - fundadora e presidente da Blue Tree Hotels

Morongo - fundador e proprietário da Mormaii

13h30min-15h

Eleições 2026: o jeito que elege

Caio Coppolla - comentarista político e apresentador do Boletim Coppolla

Lucas de Aragão - cientista político e sócio da Arko Advice

Mauricio Moura - doutor em Economia e fundador do Instituto de Pesquisa IDEIA

15h-15h15min

Lançamento da 30ª edição do livro da série “Pensamentos Liberais”

15h15min-16h45min

Jeito ou jeitinho?

Felipe Miranda - economista e fundador da Empiricus

Leandro Narloch - escritor e jornalista

Ysani Kalapalo - ativista indígena e criadora de conteúdo

16h45min-18h15min

O mundo perdeu o jeito?

Adam Howard - diretor da Churchill Society International, historiador e ex-diretor do Escritório do Historiador no Departamento de Estado dos EUA

Denis Lerrer Rosenfield - filósofo, professor e articulista

Pedro Urruchurtu - Cientista e ativista político venezuelano

18h15min-19h

Presidenciáveis: qual o jeito para o Brasil?

Flávio Bolsonaro - senador

19h-19h45min

A liberdade é o jeito

Deirdre McCloskey - economista e professora emérita na University of Illinois (EUA)

Serviço