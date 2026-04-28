Alta na alimentação no domicílio influenciou resultados. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), chamado de prévia da inflação, subiu 0,89% em abril. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano, a prévia da inflação acumula alta de 2,39% e, nos últimos 12 meses, de 4,37%.

O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais influenciou a alta do índice, com alta de 1,46%. Em seguida, vem o grupo Transportes, com alta de 1,34%.

Os vilões

Alimentação e Bebidas

O resultado neste grupo foi influenciado, principalmente, pela alta na alimentação no domicílio, que acelerou para 1,77% em abril.

Os preços dos seguintes produtos contribuíram para o resultado:

Cenoura: 25,43%

Cebola: 16,54%

Leite longa vida: 16,33%

Tomate: 13,76%

Carnes: 1,14%

Transportes

O grupo Transportes (1,34%) teve o segundo maior impacto, impulsionado pelo aumento dos combustíveis, que passou de -0,03% em março para 6,06% em abril.

A gasolina, com alta de 6,23%, foi o principal impacto individual no índice do mês.

Resultado dos grupos do IPCA-15