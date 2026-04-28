O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), chamado de prévia da inflação, subiu 0,89% em abril. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No ano, a prévia da inflação acumula alta de 2,39% e, nos últimos 12 meses, de 4,37%.
O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais influenciou a alta do índice, com alta de 1,46%. Em seguida, vem o grupo Transportes, com alta de 1,34%.
Os vilões
Alimentação e Bebidas
O resultado neste grupo foi influenciado, principalmente, pela alta na alimentação no domicílio, que acelerou para 1,77% em abril.
Os preços dos seguintes produtos contribuíram para o resultado:
- Cenoura: 25,43%
- Cebola: 16,54%
- Leite longa vida: 16,33%
- Tomate: 13,76%
- Carnes: 1,14%
Transportes
O grupo Transportes (1,34%) teve o segundo maior impacto, impulsionado pelo aumento dos combustíveis, que passou de -0,03% em março para 6,06% em abril.
A gasolina, com alta de 6,23%, foi o principal impacto individual no índice do mês.
Resultado dos grupos do IPCA-15
- Alimentação e bebida: 1,46%
- Habitação: 0,42%
- Artigos de residência: 0,48%
- Vestuário: 0,76%
- Transportes: 1,34%
- Saúde e cuidados pessoais: 0,93%
- Despesas pessoais: 0,32%
- Educação: 0,05%
- Comunicação: 0,48%