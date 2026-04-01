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Chefe do MPF no RS diz que exigências à fábrica da CMPC são "corriqueiras" e que órgão está aberto ao diálogo

Procuradoria recomendou a suspensão do licenciamento ambiental de projeto em Barra do Ribeiro

Gabriel Jacobsen

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