BRB anuncia acordo para venda de R$ 15 bilhões de ativos do Master

BRB havia comprado carteira de ativos do Master. Joédson Alves / Agência Brasil

O Banco Regional de Brasília (BRB) anunciou um acordo com a Quadra Capital para vender R$ 15 bilhões em ativos vinculados ao Banco Master. Um memorando de entendimento para a operação foi firmado na noite de segunda-feira (20) e divulgado à imprensa. Os ativos haviam sido comprados pelo BRB e estão ligados ao Banco Master, liquidado em novembro de 2025 pelo Banco Central (BC) por suspeita de fraude bilionária em diversas operações.

O fundo de investimentos Quadra Capital prevê realizar o pagamento em duas parcelas. A primeira será à vista, com valor entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões. O restante do montante será abatido com cotas de fundo de investimentos criado para a gestão e monetização dos ativos transferidos.

"O BRB através da Operação visa a alienação dos referidos ativos com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital e sua liquidez, bem como aprimorar a gestão de seu portfólio, sendo a transação etapa relevante no processo de readequação da Companhia, com expectativa de efeitos positivos sobre a liquidez, a gestão de ativos e a racionalização patrimonial", diz o banco no comunicado.

Relação com o Banco Master

O Banco Master era investigado desde 2024 por fabricação de carteiras de crédito falsas e promessa de rendimentos agressivos, muito acima dos praticados no mercado. Em 18 de novembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero como parte das investigações. Segundo a Polícia Federal, as fraudes investigadas contra o sistema financeiro podem ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões.

Na noite anterior à operação, Daniel Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos (SP). A detenção foi antecipada diante do risco de fuga do banqueiro, que teria planejado deixar o país após o anúncio de compra do Master pelo Grupo Fictor. O sócio de Vorcaro, Augusto Lima, também foi preso.

No mesmo dia da deflagração da operação, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão foi assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, deixando também sob liquidação judicial a Master SA Corretora de Câmbio.

A medida estava no radar do mercado desde setembro, quando o Banco Central negou a autorização para o Banco de Brasília (BRB) adquirir a companhia. O negócio foi considerado polêmico desde o anúncio da intenção de compra pelo valor de R$ 2 bilhões. Durante a Operação Compliance Zero, Paulo Henrique Costa também foi afastado do cargo de presidente do BRB.