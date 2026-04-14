Economia

Efeito da guerra no Oriente Médio

"Abastecimento está garantido", afirma ministro sobre diesel; veja medidas anunciadas pelo governo

Oferta do combustível para os próximos 60 dias está 25% acima da demanda, segundo o Ministério de Minas e Energia

Estadão Conteúdo

João Caires e Cícero Cotrim

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS