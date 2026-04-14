"Abastecimento está garantido", afirma ministro sobre diesel; veja medidas anunciadas pelo governo

Governo tenta frear alta no preço dos combustíveis. Isadora Neumann / Agencia RBS

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Vieira garantiu, nesta terça-feira (14), que não haverá desabastecimento de diesel no Brasil nos próximos meses. Em razão da guerra no Oriente Médio e alta no preço do petróleo, o governo federal anunciou medidas para mitigar impactos.

— Para acalmar o setor, já afirmo que a oferta de diesel para os próximos 60 dias está 25% acima da demanda. O abastecimento está garantido — disse durante coletiva na sede do Ministério de Minas e Energia.

Segundo Vieira, o Brasil trabalha para alcançar a autossuficiência na produção de óleo diesel. Atualmente, o país depende de cerca de 30% de importações, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

De acordo com o ministro, o planejamento para reduzir essa dependência já existia, mas ganhou urgência com a escalada dos conflitos internacionais, que pressionaram os preços globais.

Na mesma linha, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o governo adote todas as medidas necessárias para evitar que os efeitos da guerra entre Estados Unidos e Irã atinjam a população brasileira.

Segundo ele, o Brasil segue tendência internacional, alinhando-se a mais de 40 países que têm implementado políticas fiscais para conter os impactos nos combustíveis.

Medidas adotadas

Entre as ações já adotadas pelo governo estão:

zeragem de tributos federais (PIS/Cofins)

criação de subsídios diretos a produtores e importadores, condicionados ao repasse ao consumidor

instituição de imposto sobre a exportação de petróleo bruto para compensar perdas de arrecadação.

O pacote também incluiu o reforço na fiscalização da cadeia de distribuição e articulação com Estados para redução do ICMS.

Em 6 de abril, essas medidas foram ampliadas com um pacote mais robusto, que elevou as subvenções ao diesel, com incentivos diferenciados para produto nacional e importado, além de zerar tributos sobre o biodiesel.

As iniciativas passaram a contemplar também o querosene de aviação, com desoneração e oferta de crédito ao setor aéreo, e o gás de cozinha (GLP), que recebeu subsídios diretos.

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Reajuste no Gás do Povo

Silveira também anunciou um reajuste orçamentário no programa Gás do Povo, voltado a famílias de baixa renda.

Segundo ele, cerca de 15 milhões de famílias já são atendidas pelo programa, considerado essencial neste momento de pressão sobre os preços.