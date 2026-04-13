13° do INSS: é obrigatório baixar aplicativo para movimentar o valor? Veja regras e como acessar

A primeira parcela do 13° salário do INSS começa a ser paga a partir de 24 de abril. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguardam o pagamento da primeira parcela do 13º salário, antecipado pelo governo federal. O benefício será pago em duas parcelas.

Os beneficiários poderão utilizar o aplicativo Caixa Tem para movimentar o dinheiro até o dia 24 de abril, data que marca o início dos depósitos da primeira parcela.

A primeira parte corresponderá a 50% do valor devido e será paga junto aos benefícios do mês de abril. Já a segunda será depositada em maio e corresponderá à diferença entre o valor total do 13º e a parcela antecipada.

É obrigatório baixar o Caixa Tem para receber o 13º?

Por lei, o uso do aplicativo Caixa Tem para movimentar as parcelas do 13° salário não é obrigatório. Ainda assim, o app serve para acessar valores, calendário de pagamentos e também pode ser utilizado para realização de pagamentos.

A plataforma é uma das principais formas de movimentação financeira digital para os segurados da Previdência.

Além do Caixa Tem, o cidadão pode consultar valores, datas e detalhes do pagamento através do aplicativo ou site Meu INSS, além da central telefônica 135.

Como acessar o aplicativo do Caixa Tem

1. Valide seu telefone via WhatsApp

Instale o aplicativo do Caixa Tem, caso não o tenha (disponível na Play Store para Android e na App Store para iOS); Abra o aplicativo e informe seu CPF e número de telefone para efetuar o login; Um código de verificação que será enviado para o seu celular pelo WhatsApp oficial da Caixa (0800 104 0 104, com selo azul de verificação); e Escreva o código corretamente para efetuar o login.

Para celulares Android, o preenchimento do código é automático no aplicativo da Caixa. Caso o aparelho do usuário seja um iPhone, ou se o processo não ocorrer de forma automática, o cidadão deve copiar o código do WhatsApp e colocar no aplicativo da Caixa.

Se o usuário não possuir WhatsApp, deve baixar o aplicativo pela Play Store ou App Store. Também é possível liberar o acesso ao aplicativo da Caixa através dos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, com biometria ou cartão da sua conta com senha.

2. Autenticação facial

Após inserir o código e efetuar o login, o usuário deve tirar uma foto de seu rosto dentro do próprio aplicativo da Caixa. Para isso:

Limpe a lente do celular Vá para um local bem iluminado, com fundo branco Não use óculos, bonés ou outros acessórios que cubram o rosto Siga as orientações do aplicativo e espere pela validação

Caso o usuário não consiga concluir essa parte, pode liberar seu acesso ao aplicativo da Caixa ao ir até ao caixa eletrônico. Na tela inicial do caixa, clique em "Entrar" e então "Liberar acesso Caixa Tem", usando biometria ou cartão da conta com senha.

3. Valide seu documento de identificação

Talvez seja necessário enviar uma foto de um documento de identificação (CNH ou CIN) para concluir o cadastro do usuário no aplicativo da Caixa Tem. Para tirar a foto, use um documento original. Cópias não serão aceitas. No momento de tirar a foto:

Deixe o documento sobre uma superfície plana

Não dobre ou amasse o documento

o documento Evite gerar sombras com o seu aparelho sobre o documento

Caso o usuário não consiga concluir essa parte, pode liberar seu acesso ao aplicativo da Caixa ao ir até u caixa eletrônico. Na tela inicial do caixa, clique em "Entrar" e então "Liberar acesso Caixa Tem", usando biometria ou cartão da conta com senha.

4. Confirme seus dados

Após a validação facial e dos documentos, preencha os dados pedidos pelo aplicativo para a liberação do acesso à conta.

5. Atualize sua senha

Com a validação concluída e dados preenchidos, confira a senha de acesso a conta. O cidadão pode permanecer com a senha sugerida pelo aplicativo ou renová-la. Para manter sua senha forte:

Não use datas de aniversário

Não escolha sequências fáceis (exemplo: 1234)

(exemplo: 1234) Evite números de documentos pessoais

Quando será paga a primeira parcela do 13° salário do INSS?

A primeira parcela da antecipação do 13º para aposentados e pensionistas começa a ser paga no dia 24 deste mês e vai até 8 de maio. A segunda parcela será liberada entre 25 de maio e 8 de junho.