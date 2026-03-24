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Teto de renda e valor dos imóveis do Minha Casa, Minha Vida são ampliados; veja mudanças

Decisão foi tomada nesta terça-feira pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Regras entram em vigor após publicação no Diário Oficial da União 

Zero Hora

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