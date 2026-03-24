Teto de renda e valor dos imóveis do Minha Casa, Minha Vida são ampliados; veja mudanças

Mudanças dos valores máximos para imóveis financiados estão previstas para as faixas 3 e 4. Gabriela Plentz / Agência RBS

A ampliação dos limites de renda e dos valores de financiamento do Minha Casa, Minha Vida foi aprovada nesta terça-feira (24) pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Com a mudança das regras, estes são os novos valores:

Faixa 1: passa de rendas até R$ 2.850 para rendas até R$ 3,2 mil.

passa de rendas até R$ 2.850 para rendas Faixa 2: passa de rendas até R$ 4,7 mil para rendas até R$ 5 mil.

passa de rendas até R$ 4,7 mil para rendas Faixa 3: passa de rendas até R$ 8,6 mil para rendas até R$ 9,6 mil.

passa de rendas até R$ 8,6 mil para rendas Faixa 4: de rendas até R$ 12 mil para rendas até R$ 13 mil.

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O reajuste dos valores máximos para imóveis financiados também foi aprovado. As mudanças estão previstas para as faixas 3 e 4.

Faixa 3: teto passará de R$ 350 mil para R$ 400 mil.

teto passará de R$ 350 mil para Faixa 4: de R$ 500 mil para R$ 600 mil.

De acordo com o g1, o colegiado ainda deve decidir a respeito a retomada do FGTS-Saúde e a inclusão de novos mutuários no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte).

As novas regras só entram em vigor após publicação no Diário Oficial da União (DOU).