SM de Negócios: empreendedora aposta na identidade olfativa para transformar ambientes em Santa Maria

Entre os serviços disponíveis estão a aromatização de ambientes e o desenvolvimento de identidade olfativa. Divulgação

Em Santa Maria, a personalização de aromas tem ganhado espaço como estratégia para valorizar ambientes e fortalecer marcas. Esse é o foco da Refinatta, empresa comandada pela empreendedora Rose da Costa, que atua no segmento de aromatização profissional e residencial.

Fundada em 2018, a loja trabalha com a comercialização de produtos de perfumaria e higiene, além de oferecer soluções voltadas à criação de fragrâncias exclusivas para empresas e clientes que buscam diferenciar seus espaços.

Entre os serviços disponíveis estão a aromatização de ambientes comerciais e residenciais e o desenvolvimento de identidade olfativa — recurso cada vez mais utilizado por marcas para criar conexão com o público por meio do olfato. A proposta é transformar a experiência do cliente, tornando o ambiente mais agradável e memorável.

A empresária Rose da Costa destaca que o aroma pode ser um elemento estratégico tanto para o bem-estar quanto para os negócios, contribuindo para sensações como conforto, acolhimento e até estímulo ao consumo.

Ouça a entrevista na íntegra com a proprietária da Refinatta Identidade Olfativa, Rose da Costa.