Rio Grande do Sul registra devolução de quase R$ 115 milhões em descontos indevidos a aposentados e pensionistas

No Brasil, foram devolvidos R$ 2,9 bilhões. Camila Hermes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul registrou 189.677 aposentados e pensionistas que receberam valores de volta após contestação em razão da fraude no INSS. As devoluções somam R$ 114,97 milhões.

Em todo o país, 4,3 milhões de pessoas que contestaram os descontos associativos indevidos aderiram a acordo. Elas receberam o total de R$ 2,9 bilhões, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira (20) pelo INSS, último dia de prazo para contestações.

Uma vez feita a contestação, o prazo para a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível.

Para fazer a contestação, o segurado deve verificar pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou em agências dos Correios se houve descontos associativos, e informar se autorizou ou não o débito.

Como funciona:

1. Contestar o desconto indevido

É o primeiro passo. Pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou nas agências dos Correios até 20 de março de 2026.

2. Aguardar a resposta da entidade

Prazo: até 15 dias úteis.

3. Sem resposta da entidade?

O sistema libera automaticamente a opção de adesão ao acordo.

4. Recebeu resposta irregular?

O INSS também está liberando a adesão para beneficiários que receberam respostas irregulares das entidades, como assinaturas falsificadas ou gravações de áudio.

5. Aderir ao acordo

Pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.

No aplicativo Meu INSS: