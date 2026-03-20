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Rio Grande do Sul registra devolução de quase R$ 115 milhões em descontos indevidos a aposentados e pensionistas

Prazo para contestação termina nesta sexta-feira (20). Em todo o país, 4,3 milhões de pessoas que contestaram aderiram a acordo

Paulo Rocha

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