Retenção de clientes: o novo motor de crescimento das agências digitais

Em um ambiente competitivo, manter clientes satisfeitos e desenvolver essas relações ao longo do tempo tem se mostrado cada vez mais relevante G-Stock Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Crescer no mercado digital nem sempre é sobre conquistar novos clientes. Embora essa tenha sido, por muito tempo, a principal forma de medir o sucesso de uma agência, esse cenário começa a mudar. Hoje, com mais concorrência e custos mais altos para fechar novos contratos, muitas empresas estão percebendo que uma parte importante do crescimento pode estar justamente em quem já faz parte da sua base.

Nos últimos anos, ampliar a carteira de clientes virou sinônimo de evolução no setor. A lógica parecia direta: quanto mais contratos, maior o faturamento. No entanto, essa estratégia, quando isolada, começa a mostrar limitações. Em um ambiente mais competitivo, manter clientes satisfeitos e desenvolver essas relações ao longo do tempo tem se mostrado cada vez mais relevante.

Mudança de mentalidade no mercado

Esse movimento indica uma mudança na forma como o mercado enxerga crescimento. Negócios digitais que antes priorizavam velocidade agora buscam mais estabilidade e previsibilidade. Nesse contexto, retenção, relacionamento e evolução das contas existentes passam a ter um papel mais estratégico dentro das operações.

Robson V. Leite, estrategista especializado na estruturação de agências digitais e fundador do ecossistema Agência de Valor, observa que muitas empresas ainda direcionam a maior parte dos seus esforços para conquistar novos clientes, deixando de lado oportunidades que já existem dentro da própria carteira.

“Existe uma cultura muito forte de celebrar novos contratos, mas pouca atenção ao potencial que já existe dentro da base. Em muitos casos, a agência está buscando crescimento fora enquanto ainda tem espaço para evoluir resultados com os clientes que já confiam no trabalho”, afirma.

Conquistar novos clientes pode custar entre cinco e 25 vezes mais do que manter um cliente ativo ESB Professional / Shutterstock | Portal EdiCase

Impacto financeiro da retenção

Esse comportamento também tem impacto financeiro. Dados de mercado indicam que conquistar novos clientes pode custar entre cinco e 25 vezes mais do que manter um cliente ativo. Além disso, pequenas melhorias na retenção já são capazes de aumentar significativamente os lucros, o que reforça a importância de olhar com mais atenção para o relacionamento ao longo do tempo.

Para muitas agências, no entanto, essa mudança exige ajustes internos. É comum que equipes comerciais concentrem esforços quase exclusivamente em prospecção, enquanto o acompanhamento e o desenvolvimento dos clientes atuais acabam ficando em segundo plano.

Relação estratégica com o cliente

Segundo Robson V. Leite, essa lógica tende a ser revista à medida que o mercado amadurece. “Quando a agência passa a entender profundamente o negócio do cliente, ela deixa de atuar apenas como prestadora de serviço e passa a contribuir de forma estratégica. Isso fortalece a relação e abre novas possibilidades de crescimento dentro da parceria”, explica.

Além de tornar a receita mais previsível, investir na retenção também facilita o planejamento de longo prazo. Empresas que mantêm clientes por mais tempo conseguem organizar melhor suas operações, investir com mais segurança e evoluir seus processos de forma contínua.

Crescimento sustentável e previsível

Outro ponto importante é que clientes satisfeitos costumam gerar novas oportunidades. Indicações, novos projetos e aumento de escopo surgem naturalmente quando existe uma relação sólida, o que pode ser mais eficiente do que depender exclusivamente de novas vendas.

Nesse cenário, algumas agências começam a mudar a forma como enxergam o crescimento. Em vez de buscar apenas novos contratos, passam a perceber que fortalecer relações existentes pode ser o caminho mais consistente.

Para o estrategista, essa mudança é parte de uma evolução natural do setor. “O crescimento saudável de uma agência não depende apenas de quantos clientes entram, mas da capacidade de gerar valor contínuo para quem já está dentro”, conclui Robson V. Leite.