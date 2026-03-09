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Redução de tarifas dos EUA ainda não chegou a exportadores gaúchos, que recuperam parte das perdas com novos mercados

Suprema Corte derrubou taxas de 50% impostas por Trump no fim de fevereiro. Incerteza segue influenciando as intenções de negócios

Bruna Oliveira

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