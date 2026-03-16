Economia

Atenção ao Leão
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Receita Federal divulga prazo para a entrega do Imposto de Renda 2026; veja

Quem ganha até R$ 5 mil já está isento, mas a mudança não vale na declaração deste ano

Leonardo Martins

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