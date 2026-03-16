Economia

Fique ligado
Notícia

Receita Federal divulga hoje regras do Imposto de Renda 2026; veja horário e onde assistir

Coletiva poderá ser acompanhada ao vivo, a partir das 10h, no canal do Ministério da Fazenda no YouTube

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS