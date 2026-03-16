Receita Federal divulga hoje regras do Imposto de Renda 2026; veja horário e onde assistir

Regras para a declaração do IR 2026 serão divulgadas nesta segunda-feira. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A temporada do Imposto de Renda 2026 está prestes a começar, e a Receita Federal divulga nesta segunda-feira (16) as regras para a declaração. O órgão fará o anúncio em uma coletiva de imprensa, a partir das 10h, no auditório do Ministério da Fazenda.

A coletiva poderá ser acompanhada ao vivo no canal do Ministério da Fazenda no YouTube. GZH também transmitirá o evento ao vivo. Participam do anúncio o secretário especial da Receita Federal, Robison Sakiyama Barreirinhas, além de integrantes da equipe técnica responsável pelo programa do IR.

Na apresentação, o Fisco deve detalhar o calendário oficial para envio das declarações, o funcionamento do programa de preenchimento e eventuais ajustes nas regras.

Tradicionalmente, o prazo de entrega começa em março e se estende até o fim de maio. Um dos pontos aguardados é se o sistema com dados automáticos estará disponível desde o início da temporada de declaração.

A tabela válida para o IR 2026 foi atualizada em maio de 2025. Com o desconto simplificado, quem recebeu até R$ 3.036 por mês no ano passado está isento do pagamento do imposto.

Uma das principais dúvidas envolve a ampliação da faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais. A medida entrou em vigor em 1º de janeiro de 2026 e começou a reduzir o desconto do imposto nos salários a partir de fevereiro.

Apesar disso, a mudança não terá impacto na declaração entregue neste ano. Como o documento trata dos rendimentos recebidos em 2025, quando a regra anterior ainda estava em vigor, os efeitos da nova faixa só aparecerão na declaração referente a 2026, que será apresentada em 2027.

Organização de documentos

Contribuintes já podem ir separando os documentos necessários para a declaração. A documentação pode variar conforme o perfil de cada declarante. Entre os itens mais comuns estão informes de rendimentos de empresas e instituições financeiras, recibos de despesas dedutíveis — como gastos com saúde e educação — e comprovantes relacionados a bens, investimentos ou operações financeiras.

Manter esses registros organizados ao longo do ano facilita o preenchimento e reduz o risco de inconsistências no envio das informações.

Confira as tabelas para o ano-base 2026