Receita define data para divulgar regras do Imposto de Renda 2026; prazo segue até fim de maio

Com uma série de novas regras aprovadas, a Receita Federal divulgará os detalhes para a declaração anual do Imposto de Renda 2026 em 16 de março, durante coletiva de imprensa, no Ministério da Fazenda, com participação de Robison Sakiyama Barreirinhas, secretário especial da Receita.
Ainda não há definição sobre a data em que período de declaração será aberto, mas a expectativa é de que o informe seja liberado ainda no início deste mês. O que já se sabe é que contribuintes poderão declarar seu Imposto de Renda 2026 (com dados referentes a 2025) até 29 de maio.
A coletiva será transmitida no canal do Ministério da Fazenda no Youtube, e as novas regras para o Imposto de Renda 2026 serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).
A Receita Federal espera confirmar que a declaração pré-preenchida estará disponível já na abertura do período de declaração. A modalidade automatiza o informe, sem que o contribuinte precise digitar manualmente cada dado.
Na última sexta-feira (27), encerrou-se o prazo estabelecido para que as empresas liberassem o informe de rendimentos para seus funcionários. O documento é necessário para a declaração do Imposto de Renda.
Mudanças no Imposto de Renda 2026
Aprovada em novembro de 2025 pelo Senado, a isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil é a principal novidade do ano. A nova regra entra em vigor já nesta declaração.
Além disso, vale para o Imposto de Renda 2026 o desconto regressivo para quem recebe a partir R$ 5,5 mil.
Como fica o desconto regressivo do IR:
- R$ 5,5 mil — desconto de 75%
- R$ 6 mil — desconto de 50%
- R$ 6,5 mil — desconto de 25%
- Acima de R$ 7.350 — permanecem em vigor as alíquotas progressivas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, como é hoje
Taxação para quem recebe mais de R$ 600 mil
Outra mudança que entra em vigor neste ano é a taxação para quem recebe acima de R$ 600 mil por ano. As alíquotas foram definidas da seguinte forma:
- R$ 750 mil - 2,5%
- R$ 900 mil - 5%
- R$ 1,05 milhão - 7,5%
- R$ 1,2 milhão - 10%
Teto anual de 2025
Conforme o g1, quem recebeu acima de R$ 35.584,00 em 2025 precisará declarar o Imposto de Renda em 2026. Os cálculos foram realizados por Welinton Mota, diretor tributário da Confirp Contabilidade.
O montante é acima do estabelecido em 2025, em que precisou declarar Imposto de Renda quem recebeu tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024. Apesar disso, a informação ainda precisa ser confirmada pela Receita Federal.
Quais os documentos para declarar o Imposto de Renda 2026
Uma das partes mais trabalhosas da declaração do Imposto de Renda é reunir os documentos necessários. A boa notícia é que o contribuinte pode reaproveitar parte dos dados divulgados em 2025, caso tenha enviado o documento.
Veja os documentos necessários, conforme o g1.
Informes de rendimentos
- De bancos e instituições financeiras, incluindo de corretoras de valores
- Salários
- Pró-labore
- Distribuição de lucros
- Pensão
- Aposentadoria
- Aluguéis móveis e imóveis recebidos
- Programas fiscais como Nota Fiscal Gaúcha e outros do gênero
- Juros sobre Capital Próprio
- Previdência privada
Comprovantes e controles de recebimentos
- Doações
- Heranças
- Livro Caixa e DARFs de Carnê-Leão
- Resgate de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- Seguro de vida
- Indenizações
- Acordos com redução de dívidas
Informes de pagamentos
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Seguro saúde (médico e odontológico)
- Reembolsos realizados por seguro saúde e/ou odontológico
- Despesas com educação (creche, pré-escola, Ensino Fundamental, Médio, Superior, pós-graduação, mestrado, doutorado etc.)
- Previdência privada
Caso o contribuinte não tenha os informes de rendimentos, precisará apresentar recebidos, notas fiscais e boletos de serviços. Entre eles:
- Comprovantes de pagamentos e deduções efetuadas
- Comprovante de pagamento de previdência social
- Recibos de doações efetuadas
- Recibos de pagamentos realizados a prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas
- Comprovantes de gastos com profissionais da área da saúde
- Comprovantes de exames laboratoriais e radiológicos
- Aparelhos e próteses ortopédicas
- Próteses dentárias
- Cadeiras de rodas e andadores ortopédicos
- Despesas com internações e cirurgias de qualquer tipo
Comprovantes de bens e direitos
- Notas fiscais ou recibos de venda, compra e permuta de bens como automóveis, motocicletas, aeronaves, embarcações e imóveis
- Documentos que comprovem construção, reforma ou ampliação de bens
- Contratos de empréstimos concedidos a terceiros com saldo em 31/12/2024 e 31/12/2025
- Demonstrativo de saldo de ações por ativo em 31/12/2025 apurados a custo médio
- Demonstrativo de saldo de criptoativos por ativo em 31/12/2025 apurados a custo médio
- Demonstrativo de saldo de ETFs por ativo em 31/12/2025 apurados a custo médio
- Demonstrativo de saldo de moedas estrangeiras por moeda em 31/12/2025 apurados a custo médio
Dívidas e ônus
- Documentos comprobatórios da aquisição de dívidas e ônus com indicação do saldo em 31/12/2024 e 31/12/2025
Apuração de ganho de capital e renda variável
- Operações comuns em mercado à vista, opções e derivativos
- Operações day trade
- Memória de cálculo do Imposto de Renda sobre renda variável
- Operações com fundos imobiliários
- Memória de cálculo do imposto referente a fundos imobiliários
Informações gerais
- Nome, CPF, grau de parentesco e data de nascimento dos dependentes
- Endereço atualizado
- Cópia completa da última Declaração de Imposto de Renda entregue
- Dados bancários para restituição ou débito das cotas do imposto
- Atividade profissional exercida atualmente