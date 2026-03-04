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Receita define data para divulgar regras do Imposto de Renda 2026; prazo segue até fim de maio

Devem declarar contribuintes que receberam acima de R$ 35.584 em 2025; novas faixas e isenções valem já nesta edição

Zero Hora

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