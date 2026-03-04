Receita define data para divulgar regras do Imposto de Renda 2026; prazo segue até fim de maio

Receita Federal divulgará todos os detalhes do Imposto de Renda 2026 nos próximos dias. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com uma série de novas regras aprovadas, a Receita Federal divulgará os detalhes para a declaração anual do Imposto de Renda 2026 em 16 de março, durante coletiva de imprensa, no Ministério da Fazenda, com participação de Robison Sakiyama Barreirinhas, secretário especial da Receita.

Ainda não há definição sobre a data em que período de declaração será aberto, mas a expectativa é de que o informe seja liberado ainda no início deste mês. O que já se sabe é que contribuintes poderão declarar seu Imposto de Renda 2026 (com dados referentes a 2025) até 29 de maio.

A coletiva será transmitida no canal do Ministério da Fazenda no Youtube, e as novas regras para o Imposto de Renda 2026 serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

A Receita Federal espera confirmar que a declaração pré-preenchida estará disponível já na abertura do período de declaração. A modalidade automatiza o informe, sem que o contribuinte precise digitar manualmente cada dado.

Na última sexta-feira (27), encerrou-se o prazo estabelecido para que as empresas liberassem o informe de rendimentos para seus funcionários. O documento é necessário para a declaração do Imposto de Renda.

Mudanças no Imposto de Renda 2026

Aprovada em novembro de 2025 pelo Senado, a isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil é a principal novidade do ano. A nova regra entra em vigor já nesta declaração.

Além disso, vale para o Imposto de Renda 2026 o desconto regressivo para quem recebe a partir R$ 5,5 mil.

Como fica o desconto regressivo do IR:

R$ 5,5 mil — desconto de 75%

R$ 6 mil — desconto de 50%

R$ 6,5 mil — desconto de 25%

Acima de R$ 7.350 — permanecem em vigor as alíquotas progressivas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, como é hoje

Taxação para quem recebe mais de R$ 600 mil

Outra mudança que entra em vigor neste ano é a taxação para quem recebe acima de R$ 600 mil por ano. As alíquotas foram definidas da seguinte forma:

R$ 750 mil - 2,5%

R$ 900 mil - 5%

R$ 1,05 milhão - 7,5%

R$ 1,2 milhão - 10%

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Teto anual de 2025

Conforme o g1, quem recebeu acima de R$ 35.584,00 em 2025 precisará declarar o Imposto de Renda em 2026. Os cálculos foram realizados por Welinton Mota, diretor tributário da Confirp Contabilidade.

O montante é acima do estabelecido em 2025, em que precisou declarar Imposto de Renda quem recebeu tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024. Apesar disso, a informação ainda precisa ser confirmada pela Receita Federal.

Quais os documentos para declarar o Imposto de Renda 2026

Uma das partes mais trabalhosas da declaração do Imposto de Renda é reunir os documentos necessários. A boa notícia é que o contribuinte pode reaproveitar parte dos dados divulgados em 2025, caso tenha enviado o documento.

Veja os documentos necessários, conforme o g1.

Informes de rendimentos

De bancos e instituições financeiras, incluindo de corretoras de valores

Salários

Pró-labore

Distribuição de lucros

Pensão

Aposentadoria

Aluguéis móveis e imóveis recebidos

Programas fiscais como Nota Fiscal Gaúcha e outros do gênero

Juros sobre Capital Próprio

Previdência privada

Comprovantes e controles de recebimentos

Doações

Heranças

Livro Caixa e DARFs de Carnê-Leão

Resgate de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Seguro de vida

Indenizações

Acordos com redução de dívidas

Informes de pagamentos

Assistência médica

Assistência odontológica

Seguro saúde (médico e odontológico)

Reembolsos realizados por seguro saúde e/ou odontológico

Despesas com educação (creche, pré-escola, Ensino Fundamental, Médio, Superior, pós-graduação, mestrado, doutorado etc.)

Previdência privada

Caso o contribuinte não tenha os informes de rendimentos, precisará apresentar recebidos, notas fiscais e boletos de serviços. Entre eles:

Comprovantes de pagamentos e deduções efetuadas

Comprovante de pagamento de previdência social

Recibos de doações efetuadas

Recibos de pagamentos realizados a prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas

Comprovantes de gastos com profissionais da área da saúde

Comprovantes de exames laboratoriais e radiológicos

Aparelhos e próteses ortopédicas

Próteses dentárias

Cadeiras de rodas e andadores ortopédicos

Despesas com internações e cirurgias de qualquer tipo

Comprovantes de bens e direitos

Notas fiscais ou recibos de venda, compra e permuta de bens como automóveis, motocicletas, aeronaves, embarcações e imóveis

Documentos que comprovem construção, reforma ou ampliação de bens

Contratos de empréstimos concedidos a terceiros com saldo em 31/12/2024 e 31/12/2025

Demonstrativo de saldo de ações por ativo em 31/12/2025 apurados a custo médio

Demonstrativo de saldo de criptoativos por ativo em 31/12/2025 apurados a custo médio

Demonstrativo de saldo de ETFs por ativo em 31/12/2025 apurados a custo médio

Demonstrativo de saldo de moedas estrangeiras por moeda em 31/12/2025 apurados a custo médio

Dívidas e ônus

Documentos comprobatórios da aquisição de dívidas e ônus com indicação do saldo em 31/12/2024 e 31/12/2025

Apuração de ganho de capital e renda variável

Operações comuns em mercado à vista, opções e derivativos

Operações day trade

Memória de cálculo do Imposto de Renda sobre renda variável

Operações com fundos imobiliários

Memória de cálculo do imposto referente a fundos imobiliários

Informações gerais