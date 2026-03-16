Economia

IRPF 2026

Receita define cronograma de restituições do Imposto de Renda; veja datas

Terão preferência na devolução contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber os valores por meio do Pix

Estadão Conteúdo

Eduardo Rodrigues

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS