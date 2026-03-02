Economia

Inadimplência
Notícia

"Quando vi, estava com dois cartões de crédito estourados": por que cada vez mais jovens estão com nome sujo no RS 

Em janeiro deste ano, 422,9 mil gaúchos com idades entre 18 e 25 anos tinham contas atrasadas; montante de negativados nessa faixa etária cresceu 21,44% no primeiro mês de 2026

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS