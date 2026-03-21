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Porto Alegre tem parte de postos com falta de combustíveis e racionamento; diesel é o mais afetado

Zero Hora esteve em 23 estabelecimentos nas regiões Norte, Sul, Leste e central na manhã deste sábado (21)

Leticia Mendes

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