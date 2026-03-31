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PIB do Rio Grande do Sul cresce 0,9% em 2025; veja desempenho por setor

Refletindo efeitos de outra estiagem no campo, resultado positivo da economia gaúcha foi sustentado pelo desempenho da indústria e dos serviços no ano

Bruna Oliveira

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