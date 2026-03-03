PIB do Brasil cresce 2,3% em 2025, aponta IBGE

Ganhos na produtividade da soja influenciaram o resultado do PIB em 2025. Eduardo Krais / Agencia RBS

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,3% no ano passado, frente a 2024. Em valores correntes, o indicador totalizou R$ 12,7 trilhões em 2025. A informação foi divulgada nesta terça-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O crescimento foi inferior ao observado em 2024, quando a atividade do país cresceu 3,4%. O PIB per capita alcançou R$ 59.687,49, um avanço, em termos reais, de 1,9% frente ao ano anterior.

O resultado representa uma desaceleração da economia, sendo o menor em cinco anos. Porém, é também o quinto ano seguido de crescimento no Brasil.

Setores

As três atividades econômicas analisadas pelas Contas Nacionais Trimestrais do IBGE cresceram. O destaque vai para a Agropecuária, com crescimento de 11,7%. Esse aumento é puxado pelo aumento na produção e nos ganhos na produtividade, sobretudo do milho (23,6%) e da soja (14,6%).