Economia

Ofensiva "Vem Diesel"
Notícia

Operação combate preços abusivos em postos de combustíveis do RS, do DF e de mais 10 Estados

Ação busca identificar práticas irregulares de aumento de valores nas bombas. Em Porto Alegre, três estabelecimentos foram fiscalizados

Zero Hora

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