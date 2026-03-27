Operação combate preços abusivos em postos de combustíveis do RS, do DF e de mais 10 Estados

Postos de combustíveis estão sendo fiscalizados nesta sexta-feira (27) nas capitais de 11 Estados, incluindo no Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal. O objetivo da ofensiva, chamada de Vem Diesel, é combater reajustes indevidos nos preços em meio à guerra no Oriente Médio.
A força-tarefa é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Receita Federal, com apoio da Polícia Federal (PF).
Conforme divulgado pela PF, a fiscalização busca identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombas, fixação de valores entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras condutas abusivas que possam acarretar prejuízos ao cliente.
Em Porto Alegre, são três postos de combustíveis fiscalizados — os nomes não são divulgados. A força-tarefa analisa documentos e notas fiscais de compra e venda de combustíveis.
As empresas fiscalizadas têm prazo de 10 dias para apresentar notas fiscais de compra de todos os tipos de diesel e de gasolina comum.
"Possíveis irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização, que indiquem crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo, serão encaminhadas à Polícia Federal para a devida apuração de autoria e materialidade delitiva", conclui a nota.
De acordo com o g1, operação acontece nos seguintes Estados:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Distrito Federal
- Pernambuco
- Mato Grosso
- Paraná
- Minas Gerais
- Paraíba
- Rio Grande do Sul
- Ceará
- Tocantins
- Goiás
*Colaborou Humberto Trezzi
Procon notificou postos
Na semana passada, o Procon de Porto Alegre notificou cinco postos de combustíveis da Capital.
Essas empresas precisam apresentar notas fiscais de compra de diesel de todos os tipos e gasolina comum comercializados de 8 a 18 de março, e cinco notas fiscais, por dia, de venda ao consumidor no mesmo período.