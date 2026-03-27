Operação combate preços abusivos em postos de combustíveis do RS, do DF e de mais 10 Estados

Postos de combustíveis estão sendo fiscalizados nesta sexta-feira (27) nas capitais de 11 Estados, incluindo no Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal. O objetivo da ofensiva, chamada de Vem Diesel, é combater reajustes indevidos nos preços em meio à guerra no Oriente Médio.

A força-tarefa é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Receita Federal, com apoio da Polícia Federal (PF).

Conforme divulgado pela PF, a fiscalização busca identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombas, fixação de valores entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras condutas abusivas que possam acarretar prejuízos ao cliente.

Em Porto Alegre, são três postos de combustíveis fiscalizados — os nomes não são divulgados. A força-tarefa analisa documentos e notas fiscais de compra e venda de combustíveis.

As empresas fiscalizadas têm prazo de 10 dias para apresentar notas fiscais de compra de todos os tipos de diesel e de gasolina comum.

Leia Mais Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Entrepay

"Possíveis irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização, que indiquem crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo, serão encaminhadas à Polícia Federal para a devida apuração de autoria e materialidade delitiva", conclui a nota.

De acordo com o g1, operação acontece nos seguintes Estados:

São Paulo

Rio de Janeiro

Distrito Federal

Pernambuco

Mato Grosso

Paraná

Minas Gerais

Paraíba

Rio Grande do Sul

Ceará

Tocantins

Goiás

*Colaborou Humberto Trezzi

Procon notificou postos

Na semana passada, o Procon de Porto Alegre notificou cinco postos de combustíveis da Capital.