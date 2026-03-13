Petrobras anuncia aumento de R$ 0,38 no litro do diesel para distribuidoras

Empresa emitiu nota nesta sexta-feira. Divulgação / Petrobras

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (13) que vai elevar o preço do litro do diesel A, vendido às distribuidoras. O aumento será de R$ 0,38, válido a partir de sábado (14).

Com o reajuste, o preço médio do litro de diesel da Petrobras para as distribuidoras será de R$ 3,65.

"Considerando a mistura obrigatória de 85% de diesel A e 15% de biodiesel, o ajuste é equivalente a R$ 0,32 por litro sobre o diesel B comercializado nos postos", explica a companhia.

Apesar do aumento anunciado nesta sexta-feira, a Petrobras argumenta que os preços do diesel A vendidos para as distribuidores caíram cerca de 29,6% desde dezembro de 2022. Segundo a companhia, o acumulado no período indica redução de R$ 0,84 por litro.

A Petrobras também explica que o reajuste será mitigado pela suspensão de PIS e Cofins anunciada na quinta-feira (12) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.